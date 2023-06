We wtorek rząd ma zająć się projektem ustawy dotyczącym rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów - wynika z porządku obrad Rady Ministrów. Projekt zakłada m.in. rozszerzenie i wzmocnienie kompetencji KNF oraz nadanie jej dodatkowych uprawnień w zakresie nakładania kar.

Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest ministerstwo finansów, a osobą odpowiedzialną wiceminister finansów Artur Soboń.

Jak podano w informacji opublikowanej w wykazie prac programowych i legislacyjnych rządu, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań oraz usprawnień obowiązujących regulacji prawnych w obszarze rynku finansowego.

"Najważniejsze zmiany legislacyjne zakładają dokonanie zmian w ustawach obejmujących wszystkie sektory rynku finansowego. Podjęcie działań zmierzających do dokonania nowelizacji w tym obszarze przysłuży się do realizacji najistotniejszych długoterminowych celów rozwojowych rynku finansowego, w tym rynku kapitałowego oraz przyczyni się do odbudowy zaufania inwestorów zwłaszcza detalicznych do rynku finansowego" - stwierdzono w informacji na stronach KPRM.

Projekt m.in. zakłada rozszerzenie i wzmocnienie kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego oraz nadanie jej dodatkowych uprawnień w zakresie nakładania kar pieniężnych na podmioty nadzorowane, a także poprawę funkcjonowania instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, w tym w szczególności zapewnienie pełniejszej ochrony akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych, które są przedmiotem przejęcia.

Poza tym projekt rozszerza obowiązek informowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez bank o działaniach dotyczących planu naprawy, zawiera regulacje dotyczące outsourcingu i podoutsourcingu bankowego, a także przepisy umożliwiające łączenia wszystkich funduszy inwestycyjnych zamkniętych.