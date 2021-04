Projekt ustawy o fundacji rodzinnej jeszcze przed wakacjami?

Jak powiedział w poniedziałek podczas konferencji online wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak, w zeszłym tygodniu zakończyły się formalnie konsultacje i uzgodnienia projektu ustawy o fundacji rodzinnej. Zastrzegł, że projekt jest wynikiem współpracy ze środowiskiem firm rodzinnych, został rozesłany do ok. 440 podmiotów oraz osób zainteresowanych udziałem w pracach i ministerstw.

"Do końca zeszłego tygodnia otrzymaliśmy blisko 70 stanowisk na piśmie (...). Naszą pracą na tym etapie będzie solidne przepracowanie tych 70 stanowisk" - zapowiedział wiceminister.

Poinformował, że przygotowana zostanie kolejna wersja projektu, w której uzgodnione zostaną - na ile to możliwe - różne stanowiska.

Odnosząc się do planowanego terminu przyjęcia ostatecznej wersji projektu przez rząd Niedużak zaznaczył, że to na razie z jego strony są założenia. "Ale my myślimy (...), chcielibyśmy, żeby rada ministrów przyjęła to przed wakacjami. Mam nadzieję, że w drugim kwartale, a jeśli nie literalnie w drugim kwartale, to na samym początku trzeciego. Chcielibyśmy zamknąć ten etap rządowy do wakacji sejmowych" - powiedział.

Mówiąc o kwestiach, które podczas konsultacji wzbudziły wiele uwag, wiceminister wymienił np. nazwę ustawy, prowadzenia działalności gospodarczej przez fundacje rodzinne, czy ustroju organów fundacji rodzinnej. Strona przedsiębiorców akcentowała - jak wyjaśnił Niedużak - żeby zasady określone w projekcie uelastycznić.

"Nie wykluczamy zmian w tym zakresie, będziemy się wsłuchiwać w głosy strony społecznej" - poinformował.

Jego zdaniem obszar, na który z pewnością zwracano najwięcej uwagi dotyczył kwestii podatkowych. Niedużak podkreślił, że projekt był przygotowywany we współpracy z resortem finansów, a propozycja dotycząca rozwiązań podatkowych, która znalazła się w projekcie przewiduje, że fundacja rodzinna będzie podatnikiem CIT płacącym podstawową stawkę podatkową.

"Przyświecało nam to, że fundacja to (...) osoba prawna, a podatek CIT to podatek od osób prawnych. W związku z czym zależało nam, i zależy dalej, żeby było to rozwiązanie neutralne podatkowo. W tym kierunku chcielibyśmy też dalej rozmawiać z resortem finansów o ewentualnych modyfikacjach projektu" - powiedział.

Zaznaczył, że w odnoszących się do tej kwestii głosach, które podczas konsultacji trafiły do resortu, nie chodziło o ustanowienie szczególnych preferencji podatkowych dla fundacji rodzinnych, ale "uczciwe postawienie sprawy i neutralność podatkową", szczególnie w porównaniu fundacji rodzinnej do grupy spółek.

"W związku z tym najczęściej pojawiający się postulat podatkowy był taki, by wprowadzić również dla fundacji rodzinnej i posiadanych przez nią udziałów, czy akcji w spółkach kapitałowych tzw. zwolnienie dywidendowe. Ten kierunek uczciwego rozwiązania kwestii podatkowych i dążenia w kierunku neutralności podatkowej w całości przyjmujemy i w tym kierunku będziemy rozmawiać z resortem finansów o ewentualnych modyfikacjach projektu w obszarze propozycji podatkowych" - zapowiedział wiceminister.

Pytany, czy zmieni się zasada opodatkowania przewidziana w ustawie, Niedużak zaznaczył, że z jego subiektywnej oceny wynika, iż resort finansów jest otwarty na modyfikację projektu w tę stronę, by wychodził naprzeciw części uwag, które się pojawiły w uzgodnieniach.

"Z tego, co jak wiem, i jak ja to rozumiem, to taka otwartość po stronie resortu finansów jest" - zaznaczył.

Zgodnie z komunikatem MRPiT opublikowanym po konferencji w trakcie konsultacji pojawiły się opinie, że dla przedsiębiorców planujących sukcesję, korzystniejsze opodatkowanie znajduje się w przepisach dotyczących holdingu spółek. Zdaniem Niedużaka to racjonalny argument, który warto wziąć pod uwagę.

Jak zaznaczono, pomysł uregulowania w polskim prawie możliwości tworzenia fundacji rodzinnej wyszedł ze środowiska firm rodzinnych. Fundacja rodzinna ma być przede wszystkim instytucją umożliwiającą przeprowadzenie skutecznej wielopokoleniowej sukcesji w firmach rodzinnych. Tego typu fundacje od wielu lat działają m.in. w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Lichtensteinie. Projekt adresowany jest w pierwszej kolejności do przedsiębiorców prowadzących biznes na większą skalę i myślących o budowaniu firmy w wielopokoleniowej perspektywie.

Możliwość zakładania w Polsce fundacji rodzinnych ma ułatwić: skuteczną, wielopokoleniową sukcesję w firmach rodzinnych, w szczególności w przedsiębiorstwach; budowę silnych rodzimych marek; akumulację i ochronę kapitału przed rozdrobnieniem; nowe inwestycje.

Fundator, przekazując majątek do fundacji rodzinnej, czyni z niej swojego następcę prawnego. Fundacja rodzinna ma za zadanie chronić otrzymany majątek i pomnażać go. Ma także za zadanie spełniać na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej, najczęściej najbliższych członków rodziny fundatora, określone świadczenia np. zapewnienie środków finansowych na utrzymanie, kształcenie lub leczenie, a także cele charytatywne.

"W maju 2021 r. jest planowane przedstawienie wyników analiz uwag zgłoszonych w konsultacjach, a także przez inne resorty, i omówienie modyfikacji, jakie zostaną wprowadzone w projekcie. W tym celu zostanie zorganizowana konferencja uzgodnieniowa" - zapowiedziano w komunikacie.