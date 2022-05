Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym skierowany do II czytania

Określanie kompetencji organów systemu kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną - zawiera projektowana ustawa o rolnictwie ekologicznym. Sejmowa komisja rolnictwa przyjęła projekt wraz z poprawkami i skierowała go do II czytania w Sejmie.

Autor: PAP

Data: 10-05-2022, 19:44

Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym skierowany do II czytania /fot. Unsplash

Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów. Po uchwaleniu nowego projektu straci moc dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym.

Poprawki w komisjach

Sejmowa komisja rolnictwa zajmowała się projektem dwukrotnie. Do rządowego projektu klub Koalicji Obywatelskiej zgłosił kilkanaście poprawek, które zostały na wtorkowym posiedzeniu komisji zaopiniowane negatywnie zarówno przez stronę rządowa jak i odrzucone głosami PiS. Natomiast aprobatę posłów i strony rządowej (ministerstwa rolnictwa) zyskały poprawki przedstawione we wtorek przez wiceprzewodniczącego komisji Jerzego Małeckiego (PiS).

Strona rządowa uwzględniła ponadto kilka uwag o charakterze doprecyzowującym biura legislacyjnego.

Zaufanie do rolnictwa ekologicznego

Projekt wprowadza rozwiązania dotyczące utrzymania zaufania do systemu rolnictwa ekologicznego. Wysoki poziomu zaufania producentów i konsumentów do systemu kontroli i certyfikacji jest podstawą funkcjonowania i rozwoju sektora rolnictwa oraz produkcji ekologicznej. Nowe rozwiązania przewidują także ułatwienia dla producentów ekologicznych oraz poprawiają dostępność polskich produktów ekologicznych na rynku.

Projektowana ustawa określa, zgodnie z unijnymi przepisami, kompetencje organów dotyczące systemu kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, wprowadza przepisy, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych.

Nowe przepisy przewidują zwiększenie stawek wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej. Rozwiązanie to podniesie wykorzystanie ekologicznego kwalifikowanego i elitarnego ekologicznego materiału siewnego, co w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia plonów i ich jakości oraz podniesie podaż polskich produktów ekologicznych na rynku.

Przyspieszenie procedury dla gospodarstw

Projekt proponuje zniesienie krajowego wymogu opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Rozwiązanie to przyspieszy i ułatwi procedurę wydawania zgód dla producentów ekologicznych.

Większość projektowanych przepisów ma wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

"Ubolewam nad tym, że nie udało się wypracować tak tej ustawy, żeby nie było sprzecznych zdań, jeżeli chodzi o stronę społeczną i ministerstwo rolnictwa i że te dwa tygodnie (między jednym a drugim posiedzeniem komisji) nie zostały wykorzystane, by pewne rzeczy dogadać" - podsumował dyskusję po posiedzeniu komisji jej przewodniczący Robert Telus.