Projekt ustawy o ROP niezgodny z Konstytucją RP i przepisami UE?

Zapisy przedstawionego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projektu ustawy o tzw. ROP budzą poważne obawy branży opakowaniowej i spożywczej o zgodność z celem Dyrektywy, jej poszczególnymi przepisami, a także z artykułami Konstytucji RP.





Autor: PP

Data: 06-09-2021, 11:36

Ustawa o ROP budzi wiele emocji; fot. sutterstock.om

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało w dniu 5 sierpnia br. projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (UC81), implementujący postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Branża opakowaniowa i spożywcza kontra nowa dyrektywa

Zapisy przedstawionego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projektu ustawy budzą poważne obawy branży opakowaniowej i spożywczej o zgodność z celem Dyrektywy, jej poszczególnymi przepisami, a także z artykułami Konstytucji RP.

Sześć wiodących organizacji reprezentujących producentów wyrobów w opakowaniach, tj.: Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków oraz Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, wyraziło swoje obawy w złożonym do Ministerstwa wspólnym stanowisku. Dokument ten został dodatkowo uzupełniony o opinię prawną poświęconą projektowi ustawy.

Reforma gospodarki w kierunku obiegu zamkniętego

Zdaniem w.w organizacji, ministerstwo w przedłożonym projekcie zamyka ścieżkę reformy gospodarki w kierunku obiegu zamkniętego oraz wypaczyło ideę mechanizmu ROP, sprowadzając go wyłącznie do narzędzia fiskalnego z rozszerzeniem o realizację obowiązków osiągania poziomów recyklingu bez jakiejkolwiek możliwości zaangażowania się w ten proces przez producentów. W praktyce producenci zapłacą podatek, a następnie karę za nieosiągnięcie celów, mimo że nie mieli możliwości wpływania na poprawę selektywnej zbiórki, a w konsekwencji na zwiększenie masy odpadów opakowaniowych kierowanych do recyklingu. Poza niespójnościami procesowymi, uniemożliwiającymi de facto funkcjonowanie zaproponowanego mechanizmu, projekt łamie w kilku miejscach wdrażaną dyrektywę i polskie prawo.

Wdrożenie ROP

Pismo od organizacji zostało skierowane do przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska: Jacka Ozdoby, Sekretarza Stanu, Marzeny Berezowskiej, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Anny Kozińskiej-Żywar, Dyrektor Departamentu Prawnego.

W opinii organizacji projekt narusza przepisy dyrektywy UE 2018/851 w sprawie odpadów oraz narusza przepisy Konstytucji RP.

- Niestety, zmuszeni jesteśmy wyrazić nasze głębokie rozczarowanie i konsternację treścią przedstawionego projektu ustawy. Projekt, którego kwintesencją ma być wdrożenie do polskiego porządku prawnego zasady Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów koncentruje się głównie na administracyjnym poborze i podziale środków od wprowadzających produkty w opakowaniach, marginalizując cel, dla którego koncepcja ROP została stworzona: ustanowienie ram prawnych umożliwiających systemową poprawę gospodarki odpadami opakowaniowymi przy zapewnieniu maksymalnego przywrócenia materiału z odpadów opakowaniowych do obiegu. Liczne organizacje gospodarcze, w tym niżej podpisane, od wielu miesięcy przedstawiały Ministerstwu swoje postulaty

i propozycje umożliwiające nie tylko prawidłowe wdrożenie przepisów prawa UE, ale przede wszystkim gwarantujące znaczącą i tak potrzebną poprawę w zakresie budowy nowego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce. Tak, aby wdrożenie do polskiego porządku prawnego zasady Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów przyczyniło się do pozytywnych zmian jakościowych, mających przede wszystkim pozytywny wpływ na środowisko, a nie tylko stanowiło transfery środków pieniężnych od przedsiębiorców do budżetu – napisano w piśmie.

Dyrektywa w sprawie odpadów

Niestety – jak dodano - Ministerstwo nie wzięło żadnej z tych propozycji pod uwagę. Zamiast tego, zaprojektowane zostały rozwiązania wysoce niesprawiedliwe społecznie, systemowo szkodliwe, wewnętrznie sprzeczne i nierealizowalne, zaś przede wszystkim – niezgodne z podstawowymi zapisami zmienionej Dyrektywy w sprawie odpadów oraz naruszające postanowienia Konstytucji RP.

- Co zaś najważniejsze, projekt ustawy nie spełnia jakichkolwiek celów oraz wymagań, jakie stawia przed naszym krajem znowelizowana Dyrektywa w sprawie odpadów. Wdrożenie ustawy

w zaproponowanym kształcie nie spowoduje jakiejkolwiek poprawy gospodarki odpadami opakowaniowymi. Zaproponowany w niej model nie przewiduje żadnych narzędzi mających na celu podnoszenie efektywności poszczególnych etapów gospodarowania odpadami opakowaniowymi

w celu osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu. Wprowadzający produkty w opakowaniach staną się odpowiedzialni za uzyskanie poziomów recyklingu odpadów po opakowaniach, których zbiórkę i przetwarzanie mają prowadzić wyłącznie gminy. Dodatkowo, jeśli poziom recyklingu zbieranych przez gminę odpadów nie będzie wystarczający, co w obliczu proponowanej ustawy jest wysoce prawdopodobne, wprowadzający, którym odebrano wszelkie narzędzia wpływu na efektywność systemu, będą zobowiązani do zapłacenia kary w postaci opłaty produktowej. Konsekwencje nieefektywności systemu i wynikające z tego nadmierne obciążenie finansowe dla przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach poniesie konsument, zmuszony do ponoszenia wyższych kosztów kupowanych produktów. Jednocześnie, brak wpływu wprowadzających na koszty sytemu zmarnuje zasadnicze narzędzie wpływu na efektywną ekomodulację i ukształtowanie nawyków proekologicznych u konsumentów. Dlatego też, naszym zdaniem, prace nad rozwiązaniami dotyczącymi Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta powinny zacząć się od początku

z udziałem wszystkich uczestników systemu bez dzielenia ich na „grupy interesu” – czytamy w piśmie.

Regulacja dotycząca opakowań a ceny żywności

Regulacja dotycząca odpowiedzialności producentów jest niezwykle ważna ze względu na jej duże przełożenie na mechanizmy rynkowe i cenotwórcze, a także w związku z transformacją gospodarki UE, która ma rozwijać się w zgodzie ze strategią Zielonego Ładu, już dziś rozpoczynając zamykanie obiegów surowców. Niewłaściwe wdrożenie prawa odpadowego zahamuje te procesy w Polsce, powodując opóźnienia w budowaniu nowoczesnej, zasobooszczędnej gospodarki, powodując przy tym gigantyczne straty.

W efekcie system gospodarki odpadami surowcowymi nie ulegnie poprawie, a mieszkańcy zapłacą więcej.