Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych ponownie zajmie się projektem ustawy, której celem jest zamrożenie cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w 2023 r. na poziomie z 2022 r. - zdecydował w czwartek Sejm. W trakcie drugiego czytania posłowie zgłosili poprawki.

Posłowie zgłosili poprawki do projektu ustawy o zamrażaniu ceny gazu. / fot. PAP/Radek Pietruszka

Posłowie zgłosili poprawki do projektu ustawy o zamrażaniu ceny gazu. Co to oznacza dla konsumentów?

W Sejmie w czwartek odbyło się sprawozdanie Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Zgodnie z projektem sprzedawcy gazu będą mieli obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi ceny maksymalnej w wysokości 200,17 zł za MWh.

Projekt ustawy zakłada m.in. wprowadzenie refundacji VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Zwrot VAT będzie jednak uzależniony od zamożności gospodarstwa. Przysługiwać on będzie dla gospodarstwa jednoosobowego, gdzie przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego to 1500 zł na osobę. Zwrot VAT mają rozliczać samorządy. Wniosek o refundację trzeba będzie złożyć w 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu.

Zgodnie z projektem ustawy limit rekompensat dla spółek energetycznych zajmujących się gazem w 2023 r. ma wynieść 28 mld zł, a w 2024 r. - 1 mld zł. Z kolei limit refundacji VAT w przyszłym roku to 612 mln zł, w 2024 - 306 zł, a w 2025 r. - 102 mln zł.