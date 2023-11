Od 19 stycznia 2024 r. obowiązywać zacznie nowy znacznik dla olejów napędowych wykorzystywanego do celów opałowych, a wycofany będzie stary - wynika opublikowanego w środę projektu rozporządzenia MF. Jak wyjaśniono, ma ono zapobiec uchylaniu się od opodatkowania.

fot.: Fotopic/Adobe Stock/PTWP

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się we wtorek projekt rozporządzenia Ministra Finansów ws. przeprowadzania kontroli rodzaju paliwa.

W ocenie skutków realizacji (OSR) do projektu rozporządzenia poinformowano, że zmienia ono sposób znakowania paliwa w związku z decyzją Komisji Europejskiej z 17 stycznia 2022 r. ustanawiającej wspólny znacznik skarbowy olejów napędowych i nafty. "Z dniem 18 stycznia 2024 r, wycofany zostanie stosowany obecnie znacznik Solvent Yellow 124, który jest jeszcze markerem do znakowania olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych i korzystających z obniżonej stawki akcyzy. Zastąpi go nowy znacznik tzw. ACCUTRACE PLUS" - poinformowano. W uzasadnieniu doprecyzowano, że znacznik ACCUTRACE PLUS będzie stosowany od 19 stycznia 2024 r.

"Przepisy obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa określają sposób kontroli rodzaju paliwa poprzez tzw. próbę kwasową na zawartość znacznika Solvent Yellow 124" - wyjaśniono w OSR. Wskazano, że wykrywanie w paliwie nowego znacznika ACCUTRACE PLUS możliwe jest jedynie z wykorzystaniem technik chromatograficznych i "kontrola poprzez próbę kwasową nie będzie miała zastosowania".

Dodano ponadto, że rozporządzenie wprowadza rozszerzony sposób przeprowadzenia kontroli - w szczególności z wykorzystaniem sprzętu mobilnego Krajowej Administracji Skarbowej służącego do przeprowadzania analiz próbek paliwa na obecność wystąpienia substancji stosowanych do znakowania i barwienia wyrobów energetycznych.

W OSR projektu wyjaśniono, że rozporządzenie uwzględnia okres przejściowy "do dnia 18 stycznia 2024 r. do znakowania olejów możliwe będzie zastosowanie zarówno nowego markera ACCUTRACE PLUS, jak i Solvent Yellow 124". "Projekt rozporządzenia winien uwzględniać obecność na rynku olejów oznakowanych przed dniem 18 stycznia 2024 r. znacznikiem Solvet Yellow 124 i zakłada możliwość przeprowadzania kontroli rodzaju paliwa z zastosowaniem +próby kwasowej+ do dnia 31 grudnia 2024 r." - dodano.

Jak podano, wydatki na wskazane zadanie będą finansowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych. "W związku z powyższym konieczne będzie zwiększenie odpowiedniej części budżetu państwa o wskazane kwoty od roku 2024 i przez lata kolejne" - zaznaczono.

W OSR zwrócono uwagę, że zamiana sposobu przeprowadzania kontroli paliwa powinna spotkać się z przychylnym odbiorem ze strony zarówno podatników akcyzy jak i organów podatkowych. "Wprowadzenie nowych specjalistycznych technik badania próbek paliw wpłynie na zapobieganie praktykom uchylania się od opodatkowania oraz wykorzystania paliwa niezgodnie z jego przeznaczeniem" - wskazano.

Poinformowano również, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.