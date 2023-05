Biznes i technologie

Projekt: w tym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie będzie można składać do 30 czerwca

Autor: PAP

Data: 02-05-2023, 16:33

Wnioski o dopłaty bezpośrednie w tym roku będzie można składać w terminie nie do 15 maja, a do 30 czerwca - zakłada projekt rozporządzenia, które zostało opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji. O dopłaty ubiega się co roku ok. 1,3 mln rolników.