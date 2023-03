Określenie zakresu informacji, jakie mogą być wprowadzane do komputerowej bazy danych za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zakłada projektowane rozporządzenie ministra rolnictwa, które trafiło do prac rządowych.

Projekt ws. dokonywania zgłoszeń do baz danych ARiMR /fot. mat.pras

Projekt wprowadzania informacji przez system ARiMR

Projekt rozporządzenia ma zastąpić dotychczasowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju z 23 grudnia 2022 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych. Traci ono moc 15 marca 2023 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Projektowane rozporządzenie zobowiązuje do wprowadzania informacji do komputerowej bazy danych wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR, określa też zakres informacji, jakie są wprowadzane do komputerowej bazy danych Agencji. Chodzi m.in. o zgłoszenie urodzenia lub przemieszczania zwierząt do bazy Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Szczegółowe wymagania dokumentów

Nowe przepisy określają ponadto szczegółowe wymagania dotyczące potwierdzania tożsamości dokonujących zgłoszeń, składających wnioski lub przekazujących informację oraz autentyczność przekazywanych danych, w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej - w sytuacjach wyjątkowych, niewynikających z przyczyn leżących po stronie odpowiednio dokonującego zgłoszenia, składającego wniosek lub przekazującego informację.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 15 marca br.