Projekt ws. limitów sprzedawanej żywności w ramach RHD

Określenie maksymalnych ilości żywności zbywanej przez rolników w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) jest celem projektowanego rozporządzenia ministra rolnictwa, które opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Autor: PAP

Data: 19-08-2021, 14:00

Rozporządzenie to jest uzupełnieniem ustawy o rolniczym handlu detalicznym. Określa ono maksymalną ilości żywności zbywanej do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego w ramach RHD.

Projektowane rozporządzenie reguluje ponadto zakres i sposób dokumentowania zbywania tej żywności. Rolnik będzie musiał prowadzić i przechowywać dokumentację określającą datę i ilość zbywanej żywności.

W porównaniu z przepisami dotychczas obowiązującego rozporządzenia ministra rolnictwa z grudnia 2016 r. w tej sprawie, zmienione zostało brzmienie przepisów w taki sposób, aby maksymalne limity żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego odnosiły się wyłącznie "do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego" (np. do sklepów), nie zaś, jak dotychczas, do ilości żywności zbywanej zarówno konsumentom finalnym (sprzedaż bezpośrednia), jak i do tych zakładów - informują autorzy projektu.

W projekcie nie określono natomiast limitów dla żywności, która będzie sprzedawana bezpośrednio konsumentom.

Ponadto ma być zwiększony maksymalny limit zbywania oleju (z 1 tys. do 10 tys. litrów) oraz wstępnie przetworzonych lub przetworzonych produktów rybołówstwa. Doprecyzowano także zakres niektórych grup asortymentowych żywności w związku z wątpliwościami w interpretacji przepisów zgłaszanymi przez podmioty.

W ramach limitów określonych przez ministra rolnictwa rolnik może sprzedać np. 80 ton pomidorów gruntowych, 10 ton malin, 14 ton truskawek, 25 ton jabłek, 3,4 tys. kg dżemów, 1,6 tys. kg owoców suszonych, 5 tys. kg kiszonek warzywnych, 3,4 tys. kg marynowanych warzyw, 52 tys. litrów mleka, ok. 148 tys. sztuk jaj, 2,3 tys. kg mięsa czy 1,4 tys. kg wyrobów mięsnych.

Rolniczy handel detaliczny (RHD) jest specyficzną formą handlu detalicznego, funkcjonującą w Polsce od 2017 r. i "dedykowaną" rolnikom prowadzącym produkcję żywności w celu jej wprowadzenia na rynek na małą skalę. Podstawowym warunkiem prowadzenia tej działalności jest to, że żywność musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu. W ramach takiego handlu możliwa jest produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę i jej zbywanie konsumentom, a także np. do sklepów.

Pod koniec lipca br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy mający ułatwić rolnikom prowadzenie handlu detalicznego. Projektowane przepisy m.in. podnoszą z 40 tys. zł do 100 tys. zł kwotę przychodów zwolnioną od podatku dochodowego w ramach rolniczego handlu detalicznego. Ponadto rozszerzają one sprzedaż produktów z obszaru województwa na cały kraj. Projekt trafił już do Sejmu, ale jeszcze nie był procedowany.