Projekt wydłużenia składnai wniosków o dopłaty bezpośrednie

Wydłużenie podstawowego terminu składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich do 31 maja br. zakłada projekt rozporządzenia ministra rolnictwa, który został we wtorek skierowany do opiniowania. Jednocześnie proponuje się wydłużenie do 15 czerwca terminu składania zmian do wniosków.

Autor: PAP

Data: 26-04-2022, 17:21

Projekt wydłużenia składnai wniosków o dopłaty bezpośrednie /fot. Unsplash

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, "wydłużenie ww. terminów jest zgodne z oczekiwaniami polskich rolników, którzy będą mieli więcej czasu na wypełnienie wniosków o przyznanie płatności za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku oraz zgłoszenie ewentualnych zmian do ww. wniosków".

Postulat wydłużenia terminu

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych postulował w piśmie do wicepremiera, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka o wydłużenie tego terminu do 15 czerwca.

"W związku z opóźniającą się wiosną, występującymi przymrozkami i licznymi opadami na znacznej powierzchni kraju, rolnicy nie mogą wykonać wszystkich zasiewów i złożyć w wyznaczonym terminie wniosków o płatności bezpośrednie" - uzasadniono.

Ponadto samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że termin ubiegania się o te dopłaty nakłada się z terminem wnioskowania o pomoc do zakupu nawozów. Aby jednak starać się o pomoc do nawozów, trzeba najpierw wystąpić o płatności bezpośrednie.

Wnioski o dopłaty do końca maja

ARiMR przyjmuje wnioski "nawozowe" od 25 kwietnia br. do 16 maja. Obecnie obowiązujący termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie to również 16 maja.

Skierowany do opiniowania we wtorek projekt rozporządzenia ministra rolnictwa postuluje wydłużenie terminu składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich do 31 maja br., a zmian do tych wniosków - do 15 czerwca.

Jak poinformowała PAP Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do wtorku rano wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2022 r. złożyło ok. 313,5 tys. rolników. W ubiegłym roku o dopłaty bezpośrednie starało się 1 mln 273 tys. rolników. Agencja liczy, że w tym roku wpłynie podobna ilość dokumentów.