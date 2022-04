ProKarton przygotował oznaczenia ułatwiające segregację kartonów

Aby ułatwić konsumentom poprawną segregację odpadów, Fundacja ProKarton przygotowała projekt oznaczeń na opakowania kartonowe do płynnej żywności. Poprawna selektywna zbiórka pozwala na odzyskanie z odpadów cennych surowców wtórnych, a ich ponowne wykorzystywanie jest jedną z podstaw gospodarki o obiegu zamkniętym. Uniwersalne piktogramy przygotowane przez Fundację są dostępne do pobrania ze strony internetowej – ich wykorzystanie jest dla producentów całkowicie darmowe.

Selektywna zbiórka wymaga od nas nieco wysiłku. Powinniśmy jednak pamiętać, że nasz wysiłek nie jest bezcelowy - odpady opakowaniowe są cennym źródłem surowców. W przypadku kartonów do płynnej żywności głównym odzyskiwanym komponentem jest celuloza, która stanowi ok. 75% całości materiałów, z których są wykonane. Jej recykling jest jednak najbardziej wydajny, gdy puste opakowanie zostanie wyrzucone do odpowiedniego pojemnika. Zeszłoroczne badanie społeczne Fundacji pokazało, że choć 77% ankietowanych segreguje odpady opakowaniowe, 49% wciąż ma wątpliwości, do którego kosza powinien trafić karton po mleku czy soku.

Nowe oznaczenia na opakowaniach

Rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie oznaczeń, które pokazują, jak należy postąpić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości. Dzięki takiemu oznaczeniu, już w trakcie korzystania z opakowania dowiadujemy się, że karton po płynnej żywności, jako opakowanie wielomateriałowe, należy wyrzucić do żółtego pojemnika. Niektóre marki i sieci wprowadziły podobne działania, co spotkało się z pozytywnym odbiorem konsumentów oraz potwierdziło społeczne zapotrzebowanie na tego typu oznaczenia. Fundacja przygotowała uniwersalny, bezpłatny projekt piktogramu w trzech wersjach kolorystycznych, który każdy producent może wykorzystać jako gotowy element szaty graficznej opakowania. Piktogram będzie odpowiedni na każde opakowanie kartonowe do płynnej żywności, niezależnie od zawartości (mleko, sok, przetwory mleczne, warzywne lub smoothie) i wielkości.

Poziomy selektywnej zbiórki

Jednym z priorytetów branży producentów kartonów jest podnoszenie poziomów selektywnej zbiórki i recyklingu. Kilkanaście lat temu powstała dobrowolna inicjatywa przemysłu, która dała początek selektywnej zbiórce kartonów po płynnej żywności w Polsce. Obecnie budowana jest nowa, duża inwestycja w Ostrołęce, która umożliwi recykling wszystkich komponentów, z których składają się kartoniki. Jednak aby mogła ona wydajnie funkcjonować, konieczne jest wyselekcjonowanie ze strumienia odpadów kartonów do płynnej żywności, a do tego potrzebna jest prawidłowa segregacja do żółtego pojemnika. Zachęcamy do skorzystania z naszego projektu oznaczeń każde przedsiębiorstwo, które pakuje swoje produkty w kartony do płynnej żywności. Udostępniamy gotowy projekt bezpłatnie, razem z przykładowymi realizacjami i instrukcją wykorzystania, ponieważ naszym priorytetem jest stałe podnoszenie świadomości społecznej oraz poziomów recyklingu. Prosta, klarowna forma piktogramu pozwoli na dotarcie do wszystkich użytkowników opakowania, a jednocześnie nie zajmie wiele miejsca potrzebnego na inne komunikaty. Dzięki piktogramom mamy szansę w prosty sposób zwiększyć wiedzę konsumentów dotyczącą selektywnej zbiórki, co przełoży się na lepszą segregację odpadów i wyższe poziomy recyklingu – mówi Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton.

Projekty można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Fundacji: www.prokarton.org/oznaczenia-na-kartony.

Fundacja ProKarton od 2011 roku prowadzi działania budujące ekologiczną świadomość Polaków oraz promuje innowacyjne rozwiązania opakowaniowe, jakimi są kartony do płynnej żywności. Edukacja społeczna to jeden z kluczowych obszarów działań dla Fundacji, która od lat szerzy wśród Polaków wiedzę o recyklingu i segregacji odpadów.