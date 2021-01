Prokuratura chce przedłużenia śledztwa ws. przemytu podróbek

"W śledztwie nadal jest kompletowany materiał dowodowy. Wystąpiono o przedłużenie terminu jego trwania do 10 lipca br. Nie uzyskaliśmy jeszcze decyzji w tej sprawie z prokuratury regionalnej w Katowicach" - powiedziała prokurator Michulec.

Sprawa dotyczy przemytu z Turcji do Polski do 40 ton odzieży i galanterii tygodniowo. Grupa, która się tym trudniła, została rozbita w listopadzie 2018 r. przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej.

W marcu 2018 r. śląscy pogranicznicy podczas kontroli polskiego samochodu ciężarowego, który jechał drogą S1 na Żywiecczyźnie, dostrzegli odzież ze znakami towarowymi znanej marki. Z dokumentacji przewozowej nie wynikało, by taki towar miał być przewożony. Wśród 22 ton odzieży znajdowało się 18,5 tys. sztuk odzieży z podrobionymi znakami towarowymi znanych marek. Śląscy pogranicznicy informowali wówczas, że wartość transportu wynosiła 25 mln zł.

Sprawę badali pogranicznicy i KAS. Ustalili, że członkowie grupy pod przykrywką fikcyjnych podmiotów gospodarczych i legalnie funkcjonujących firm przewozowych, przywozili z Turcji tygodniowo ponad 40 ton towaru z pominięciem wszelkich należności skarbowych. Były to odzież, obuwie i galanteria skórzana. Wśród sprowadzanego towaru jedną czwartą stanowiły podróbki produktów znanych firm. Z tej działalności grupa przestępcza uczyniła sobie stałe źródło dochodu.

Jesienią 2018 r. nastąpiły pierwsze zatrzymania. Kilkunastu podejrzanych usłyszało już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i łamania prawa o własności przemysłowej. Straż Graniczna i służby celno-skarbowe przechwyciły kilkadziesiąt tysięcy sztuk podrobionej odzieży o wartości co najmniej kilku milionów złotych. W sprawie zabezpieczono mienie należące do członków grupy o wartości ok. 2 mln zł. To przede wszystkim pieniądze, ale i pojazdy.