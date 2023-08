Zapraszamy na Property Forum 2023 r., które odbędzie się 18-19 września 2023 r. w Warszawie, w hotelu Sheraton Grand Warsaw. Zapraszamy do rejestracji.

Property Forum 2023 już 18-19 września 2023 r. w Warszawie, w hotelu Sheraton Grand Warsaw/fot. PTWP

W dniach 18-19 września 2023 roku w Warszawie, w hotelu Sheraton Grand Warsaw odbędzie się XIII edycja konferencji Property Forum.

Na konferencji spotykają się właściciele i szefowie największych firm z branży nieruchomości obecnych w Polsce, by dyskutować o najważniejszych kierunkach zmian w sektorze biurowców, magazynów, centrów handlowych, hoteli, mieszkań i PRS.

Property Forum 2023. 18-19 września w Sheraton Grand Warsaw

Tegoroczna edycja jest organizowana pod hasłem PropertyInvestment. The power of Polish real estate market, a wśród tematów m.in.:

Pozycja lidera nie trwa wiecznie. Polski rynek nieruchomości konsumuje ponad połowę apetytu inwestycyjnego dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jak kreować atrakcyjny rynek i utrzymać fotel lidera?

Kto kupuje i dlaczego nad Wisłą? Najaktywniejsze fundusze inwestujące w polskie nieruchomości

Game Changer. Finansowanie, ceny, rentowność i nieprzewidywalne stopy procentowe. Skala wyzwań i ocena ryzyka na rynku nieruchomości

Rynek pieniądza. Czy nieruchomości są nadal trakcyjnym produktem dla dużych inwestorów? Jakie są alternatywy?

Property Forum, organizowane jest przez Grupę PTWP, wydawcę m.in. serwisu Propertynews.pl – największego serwisu o rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych w Polsce – to dwa dni, ponad inspirujących sesji tematycznych, ponad 100 wyjątkowych prelegentów z Polski i ze świata oraz finały branżowych konkursów Prime Property Prize – dla najlepszych nieruchomości i Proptech Festival – dla najlepszych technologii dla nieruchomości, a także wieczorna Gala.

Co roku Property Forum gromadzi ok. tysiąc uczestników: największych inwestorów i deweloperów, cenionych ekspertów, przedstawiciele instytucji finansowych, najemców oraz polityków i samorządowców

Wydarzenie jest szeroko relacjonowane w mediach Grupy PTWP: propertynews.pl, wnp.pl, portalspozywczy.pl, pulshr.pl, a także najważniejszych tytułach mediów ekonomicznych w Polsce.

Turystyka wraca do formy, hotele też?

· Jakie segmenty rynku hotelowego będą doświadczać największych wzrostów w najbliższym czasie: miejskie, resortowe, ekonomiczne, upscale czy upper upscale, a może luksusowe?

· Umowy najmu na rynku hotelowym coraz popularniejsze. Czy wypchną z rynku umowy franczyzowe i kontrakty na zarządzanie?

· Brak finansowania bankowego spowodował lukę podażową na rynku hotelowym, ponieważ deweloperzy przestali budować nowe obiekty. Jak ograniczony dostęp do finansowania wpłynął na rynek transakcyjny oraz rozwój biznesów hotelowych?

· Czy polski rynek jest atrakcyjny dla nowych marek i operatorów? Jakie są plany rozwoju sieci i inwestorów w naszym kraju.

· Trendy w turystyce i podróżowaniu oraz ich wpływ na sektor hotelarski.

· Kreta czy Sopot – co wybrali turyści. Czy polskie hotele są jeszcze konkurencyjne cenowo na europejskim rynku turystycznym?

· Jaka jest obecnie kondycja sektora hotelowego? Czy rynek odbił się po pandemicznych lockdownach i jak się rozwija?



19 września 2023 r. | 10.00-11.30

#Sprawdzam. Szczerze do bólu o kondycji każdego sektora rynku nieruchomości – część

Sytuacja w sektorach rynku nieruchomości w Polsce:

· Biura

Centra handlowe

19 września 2023 r. | 10.00-11.30

Friendshoring, nearshoring i reshoring – trend czy długofalowa strategia? [Agnieszka]

Nearshoring w logistyce i produkcji szansą dla Polski. Relokacje – jaka jest skala inwestycji w Polsce i z kim konkurujemy o inwestorów? Atuty inwestycyjne – jak być jeszcze większym magnesem? Regiony na fali –lokalizacje w Polsce, które cieszą się największym zainteresowaniem inwestorów z takich branż jak logistyka i produkcja.

19 września 2023 r. | 12.00-13.00

#Sprawdzam. Szczerze do bólu o kondycji każdego sektora rynku nieruchomości – część II

Sytuacja w sektorach rynku nieruchomości w Polsce:

· Magazyny

· Hotele

· Mieszkania

· PRS



19 września 2023 r. | 12.00-13.00

Magazyny na wysokich obrotach. Trendy, wyzwania i zmiany, na które musi być gotowy rynek magazynowy w Polsce [Sandra]

· Mocny jak rynek magazynów – sektor powierzchni przemysłowej i magazynowej w najlepszej sytuacji w porównaniu do pozostałych segmentów rynku nieruchomości komercyjnych, ale wyzwań nie brakuje. Na co uważać?

· Nastroje deweloperów, inwestorów, funduszy – rynkowi gracze rysują przyszłość sektora

· E-commerce zwolnił, ale popyt na magazyny wciąż silny. Co go napędza?

· Wysoka inflacja, rosnące ceny materiałów i wykonawstwa, a w konsekwencji wzrost stawek czynszu – czy stawki nie odstraszą najemców?

· Nowe inwestycje i plany deweloperów

· Ekotrendy w magazynach



19 września 2023 r. | 13.30-15.00

„Consumer experience”. Te trendy społeczne zmienią rynek nieruchomości [Magda]

· MIESZKANIA. Wynajmuje, nie kupuję! Nie chce być niewolnikiem miejsca! PRS ma przyszłość?

· ZAKUPY. Ucieczka od fast fashion! Bo za drogie, nie eko, bo wszystko już było... Co nas kusi, do czego będą potrzebne nam sklepy?

· PRACA. Do roboty! Gdzie i na jak długo idziemy z laptopem? Czy obecny stan to już maks. zmian stylu pracy?

· PODRÓŻE. Jak podróżuje pokolenie «Z»? Jak sprawić, by hotele to była ich bajka