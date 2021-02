Propertynews.pl rusza z serwisem #zielonemagazyny

Zagadnienia ekologiczne na rynku magazynowym były przez wiele lat traktowane jako ciekawostka. Musiało minąć trochę czasu, aby relacja między kosztem, a zasadnością jego poniesienia, zmieniła się na korzyść wprowadzania rozwiązań ekologicznych. Dopiero w ostatnich dwóch latach deweloperzy zaczęli partycypować lub całkowicie pokrywać koszt niektórych inwestycji.

Jak wynika z raportu Cushman & Wakefield „Industrial Goes Green” całkowita liczba obiektów certyfikowanych systemem BREEAM i LEED w Polsce wynosi 139, co stanowi 16 proc. wszystkich budynków magazynowych w kraju. Powierzchnia tych inwestycji liczy 3,8 mln mkw., czyli 19 proc. całkowitych zasobów magazynowych w Polsce (19,7 mln mkw.). Najwyższą w historii ocenę BREEAM na świecie, na poziomie 98,48 proc., uzyskał New Logic III w holenderskim Tilburgu, należący do firmy Rhenus. W Polsce najlepsze obiekty z oceną Excellent w systemie BREEAM – to: CTPark Opole oraz Tetra Park w Tomaszkowie. Z kolei w regionie CEE w 2020 r. – Panattoni Park Cheb South w Czechach, który uzyskał ocenę na poziomie 90,68 proc.

Amazon podwyższa standard

Społeczna odpowiedzialność biznesu, mniejsze koszty eksploatacji, lepszy wizerunek czy prawdziwa troska o środowisko – jakie są motywacje dużego najemcy w kreowaniu polityki ekologicznej?

– W Amazonie jesteśmy zaangażowani w inicjatywy zrównoważonego rozwoju, ponieważ wierzmy, że działania te mają pozytywny wpływ i przynoszą korzyści, zarówno dla biznesu i naszych klientów, jak dla społeczności lokalnych i planety – tłumaczy Bartosz Kryger, Senior Construction Manager w firmie Amazon.

W 2019 r. Amazon podpisał Deklarację Klimatyczną, zobowiązując się do osiągnięcia neutralności węglowej do 2040 r. – o dekadę szybciej niż ustalenia Porozumienia Paryskiego. Jednym z przykładów realizacji deklaracji jest inwestycja w firmę Rivian, producenta bezemisyjnych samochodów elektrycznych. Amazon zamówił 100 tys. elektrycznych pojazdów dostawczych od Rivian, które dostarczać będą paczki do klientów. Do 2030 r. pozwoli to zaoszczędzić 4 miliony ton metrycznych węgla.

Ponadto, Amazon dąży do tego, aby globalna infrastruktura firmy była w 100 proc. zasilana energią odnawialną. Firma uruchomiła do tej pory 15 projektów wiatrowych i słonecznych, które wygenerują ponad 1300 MW energii odnawialnej i dostarczą ponad 3,8 miliona MWh czystej energii rocznie. Innym przykładem działań jest fundusz klimatyczny Right Now Climate Fund, w ramach którego firma przeznaczy 100 mln dolarów na przywrócenie i ochronę lasów, terenów podmokłych i torfowisk na całym świecie we współpracy z The Nature Conservancy.