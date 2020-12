Propertystock.pl - oferty magazynów na wynajem w Warszawie i okolicach

Warszawa i okolice to największy rynek magazynowy w Polsce. Centralna lokalizacja oraz dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa sprawiają, że firmy zajmujące się dystrybucją towarów mają tu bardzo dobre warunki dla rozwoju. Według danych Axi Immo, w pierwszej połowie 2020 roku w Warszawie najemcy wynajęli 602,4 tys. mkw. i był to najlepszy wynik w kraju. W tym czasie w regionie Warszawy oddano też do użytku najwięcej nowych inwestycji - ich łączna powierzchnia wyniosła ponad 325 tys. mkw. To wszystko przekłada się na wysokość czynszu.

