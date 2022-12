Żywność roślinna

ProteinRise: położenie geograficzne naszej spółki da nam przewagę surowcową

Autor: Magdalena Brzózka

Data: 02-12-2022, 16:28

- Lubię myśleć o produktach roślinnych jako o produktach przyszłości. Dziś trafiły one pod strzechy, i to nie tylko do dużych miast i najbardziej nowoczesnych konceptów, ale są dostępne w całej Polsce - mówi Rafał Kunicki, CEO PROTEINrise.

Rafał Kunicki, CEO ProteinRise przyznaje, że myśli o produktach roślinnych jako o produktach przyszłości/fot. PTWP