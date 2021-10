Protest rolników przeciwko podwyżce o ok. 300 proc. za saletrę

Kilkudziesięciu rolników protestowało w czwartek na terenie jednego z dystrybutorów nawozów sztucznych w Nowym Dworze Gdańskim (Pomorskie) przeciwko podwyżkom o ok. 300 proc. ceny za saletrę, produkowanej przez Grupę Azoty Puławy.

Autor: PAP

Data: 07-10-2021, 15:59

Kilkudziesięciu rolników protestowało w czwartek na terenie jednego z dystrybutorów nawozów sztucznych w Nowym Dworze Gdańskim. / fot. PAP/Adam Warżawa

Podczas protestu jeden z rolników rozciął ostrym narzędziem dwa olbrzymie worki, z których wysypał się nawóz.

"Sprzeciwiamy się horrendalnie wysokim cenom za saletrę. Polskie zakłady azotowe nie realizują wcześniej podpisanych kontraktów z lipca, sierpnia i września, a dostarczają do firm saletrę w cenie, która jest nie do przyjęcia. Dziś to ponad 3 tysiące złotych za tonę, a realizacja kontraktów w lipcu była po 1200 zł i tego nie zrealizowali" - powiedział PAP rolnik z Żuław, członek zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej, Andrzej Sobociński.

Zaznaczył, że nie jest rentowne dla rolnika, aby kupować saletrę za ponad 3 tys. zł za tonę, bo "plony tego nie oddadzą".

Pretensje rolników do Skarbu Państwa i Grupy Azoty Puławy

"Jak Grupa Azoty Puławy podpisywała w lipcu kontrakty z firmami, a dystrybutorzy z nami rolnikami i była cena uzgodniona 1210 zł za tonę, a dzisiaj oni mówią, że nie zrealizują tego, bo jest wyższa cena gazu. To dlaczego, nie realizowali kontraktów na bieżąco?" - mówił Sobociński.

Podkreślił, że o wysokie ceny nawozu nie ma pretensji do firmy dystrybucyjnej.

"Oni tłumaczą, że takie ceny dostają od producenta i nie mają na nie wpływu. Mamy pretensje do Skarbu Państwa, do Grupy Azoty Puławy. To jest przecież spółka Skarbu Państwa, które nie realizuje kontraktów. Adresatem naszego protestu jest też premier i minister rolnictwa, odpowiadający za spółki Skarbu Państwa. Gaz podrożał 30 procent, a nas chcą złupić o 300 procent. Coś tu nie gra. To dziś uderza w nas rolników, ale później także w konsumentów, klientów sklepów" - ocenił żuławski rolnik.

Dodał, że wysokie ceny nawozów nie są lokalnym problemem. "Nie ma rolnika, który nie używa azotu, to jest problem całego kraju".