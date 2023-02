Środowiska rolnicze rozpoczęły w czwartek 16 lutego kolejny protest na drodze do przejścia granicznego w Dorohusku (Lubelskie). Organizatorzy ciągnikami blokują ruch ciężarowy – przekazała policja.

Polsko-ukraińska granica zablokowana! Oszukana Wieś strajkuje/fot. Farmer/ MCh

Kom. Ewa Czyż z KMP w Chełmie powiedziała, że utrudnienia w ruchu występują przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 - prowadzącej do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku - z drogą wojewódzką nr 816 w miejscowości Okopy, gdzie w czwartek rozpoczął się kolejny protest środowisk rolniczych.

Granica polsko-ukraińska w Dorohusku zablokowana przez rolników ze stowarzyszenia Oszukana Wieś

Jak podała policjantka, w proteście uczestniczy ok. 50 osób z kilkunastoma ciągnikami i kilkudziesięcioma samochodami osobowymi. Liczba uczestników zwiększa się.

"Protest został zgłoszony i będzie prowadzony od 16 lutego od godz. 10 do 17 lutego do północy"- poinformowała Czyż dodając, że bezpieczeństwa na miejscu demonstracji pilnują policjanci.

Kolejka tirów przed przejściem granicznym w Dorohusku - przekazała Czyż - wynosi ok. 4 km. "Przewoźników udających się do Ukrainy lub wyjeżdżających z Ukrainy przez Dorohusk prosimy o wybieranie innych przejść granicznych" - dodała.

Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś poinformował, że w czwartek rano na wyjazd z Polski do Ukrainy na przejściu w Dorohusku oczekiwało ok. 300 pojazdów ciężarowych przy 14-godzinnym czasie oczekiwania. Na wjeździe do Polski w kolejce do kontroli weterynaryjnej stało ok. 260 ciężarówek, a czas oczekiwania wynosił 10 godzin.

Na początku lutego podobne akcje środowiska rolnicze prowadziły na drogach do przejść granicznych w Dorohusku i Hrebennem. Jak podawali organizatorzy w mediach społecznościowych, w ten sposób protestowali przeciwko napływowi ukraińskiego zboża.