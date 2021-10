Protest rolników w Indiach: Osiem osób zginęło

Co najmniej osiem osób zginęło w stanie Uttar Pradeś na północy Indii podczas protestu przeciwko reformie rynku rolnego. Część ofiar zginęła pod kołami samochodu, część została śmiertelnie pobita przez tłum.

Autor: PAP

Data: 04-10-2021, 08:17

Część protestujących zginęła pod kołami samochodu, część została śmiertelnie pobita przez tłum; fot. shutterstock

W niedzielę w mieście Lakhimpur Kheri przebywał szef MSW Indii Ajay Mishry. Jeden z samochodów ministerialnej kolumny zjechał z drogi i uderzył w zgromadzonych.

Według przywódców demonstrantów, samochód, którym miał kierować syn ministra, celowo wjechał w tłum, zabijając co najmniej dwie osoby. Według policji pod kołami zginęło czterech rolników. Minister Mishra tłumaczył, że do tragedii doszło, gdy jeden z kierowców obrzucanych przez tłum kamieniami samochodów stracił panowanie nad maszyną. Zaprzeczył, by w incydencie brał udział jego syn.

Po tym wypadku, doszło do starć wokół pojazdów konwoju ministra, wzburzeni rolnicy zaatakowali samochody i podpalili je - pisze w poniedziałek AFP. Według Mishry tłum śmiertelnie pobił trzech członków rządzącej Indyjskiej Partii Ludowej i towarzyszącego im kierowcę.

Lokalna policja potwierdziła śmierć w sumie ośmiu osób.

Niedzielna manifestacja rolników w Uttar Pradeś była częścią ogólnoindyjskiego ruchu protestu przeciwko przyjętej we wrześniu 2020 roku reformie rolnej, która liberalizowała rynek rolny i odchodziła od skupu produktów rolnych przez państwo.