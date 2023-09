Komu służy technologia i jej progres? W jaki sposób pomiary wydatków energetycznych powinny być unormowane prawnie? Jaka jest rola społecznej inspekcji pracy w kontekście przeciążenia pracą - to najważniejsze kwestie poruszone podczas zjazdu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, któremu towarzyszyło seminarium pod hasłem "Nie jesteśmy robotami!".

W jaki sposób pomiary wydatków energetycznych powinny być unormowane prawnie?; fot. shutterstock.com / Dusan Petkovic

W zjeździe OZZIP, które odbyło się w dniach 1-3 września w Krakowie, wzięli udział członkowie 40 komisji Inicjatywy Pracowniczej.

Marta Rozmysłowicz, fot. Tomasz Świerżewski

- Z doświadczenia pracowników/związkowców, którzy brali udział w badaniach wynika, że generalnie dominuje nastawienie na podnoszenie poziomu wydajności pracowników – powiedziała w rozmowie z Portalem Spożywczym Koordynatorka ds. związkowych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Inicjatywa Pracownicza, Marta Rozmysłowicz. Jednak biorąc pod uwagę jej ciągły wzrost, wymagania pracodawców i rozwój nowych technologii, należy jasno podkreślić, że w tym wszystkim zapomina się o możliwościach i wydolności pracowników. Nowe technologie zamiast ułatwiać nam pracownikom i tak ciężką pracę, mamy wrażenie, że służą jedynie pracodawcy w osiąganiu coraz to lepszych wyników finansowych.

Czy przeciążenie pracą można zbadać?

Marta Rozmysłowicz przypomniała, że przeciążenie pracą mierzy się poprzez pomiary wydatków energetycznych, czyli ilości kalorii, które się spala podczas jednej zmiany roboczej.

- W naszym prawie są określone górne limity energii, jaką można spalić podczas jednej zmiany roboczej. W zakładach Amazona zdarzało się, że takie normy były przekraczane nawet dwukrotnie. Oznacza to, że podczas jednej zmiany roboczej pracownik wykonywał pracę za dwie osoby, lub tyle ile wymagałyby dwie zmiany robocze. Po jednym roku takiej pracy, człowiek jest zużyty jak co najmniej po dwóch latach.

„Nasze organizmy się zużywają i nikt nam tego nie zwróci”

Jak dodała Rozmysłowicz, z nakładami pracy i wysiłku nie idzie w parze wyższa pensja czy krótszy czas i staż prac, dlatego pracownicy powinni też sami zwracać na te kwestie uwagę i mierzyć wydatki energetyczne. "Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że zwłaszcza w dobie nowych technologii jest takie ryzyko, że pracodawcy wyciągną z nas więcej, niż jesteśmy w stanie dać".

Zjazd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza fot. Tomasz Świerżewski

- Komu służą innowacje w tym zakresie? Czy jedynie pracodawcy do tego, aby podnosił naszą wydajność, efektywność i osiągał coraz większe zyski finansowe? Czy my pracownicy również możemy czerpać z technologii, aby nasza praca była mniej uciążliwa, żebyśmy nie musieli pracować, tak długo jak pracuje się w magazynach Amazon czy magazynach Avon po 10 albo 12 godzin dziennie? W kontekście hasła przewodniego naszego seminarium, my nie jesteśmy robotami, które mogą pracować w nieskończoność, ponad własne siły.

Jak często w zakładach pracy wykonywane są pomiary wydatków energetycznych?

Działaczka Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza zaznaczyła, że podczas spotkania poruszono również zagadnienie, komu służy technologia i jej progres?

Jak podkreśliła Marta Rozmysłowicz, oprócz tego, że w polskim prawie istnieją limity wydatków energetycznych, ustawodawca za dużo więcej w przepisach nie wskazał. Wiadomo, że ocena ryzyka na danym stanowisku pracy powinna być wykonywana przez pracodawcę w miarę często, natomiast, jak dodała, w praktyce wygląda to niestety inaczej.

- Badania te są wykonywane za rzadko, a pracodawcy mają dość elastyczne podejście do przepisów. Pomimo tego, że dostępne są różne metody pomiarów wydatków energetycznych, (m.in. sprzęt, który został stworzony przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, który mierzy wydech, oddech i pracę serca jednocześnie), pracodawcy najczęściej stosują metody pomiarów, które polegają na subiektywnej ocenie pracodawcy, przy pomocy ustandaryzowanych tabeli. A są to metody jedynie szacunkowe i przestarzałe. Jest duża różnica między pracą i wydatkiem energetycznym dwudziestoletniego mężczyzny, 50 letnią kobietą, a osobą otyłą i niewysportowaną. Ta różnica najczęściej nie jest wyłapywana przez kierowników wykonujących badania szacunkowe według własnego uznania. Badania powinny być wykonywane przy użyciu najbardziej nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie metod.

Taki nakaz wynika też z prawa, jak powiedziała Rozmysłowicz, zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Odpowiednie wykorzystanie osiągnięć nauki i techniki oznacza właśnie użycie najnowocześniejszych metod badań.

Rola społecznej inspekcji pracy w kontekście przeciążenia pracą

W wielu zakładach pracy, jak poinformowała podczas rozmowy z naszym portalem Marta Rozmysłowicz, o ile związkowcy, społeczna inspekcja pracy albo sami pracownicy nie zwrócą uwagi na fakt przeciążenia pracą, pomiary wydatków energetycznych nie są wykonywane bądź wykonywane są zdecydowanie za rzadko. Dlatego kluczową rolę w tym kontekście odgrywa społeczna inspekcja pracy, czyli służba pełniona w zakładach pracy przez pracowników nie pełniących w zakładzie funkcji kierowniczych.

- Społeczni inspektorzy pracy powoływani są przez związki zawodowe. Osoby pełniące tę funkcję zajmują się nie tylko bezpieczeństwem czy ochroną zdrowia i życia pracowników, ale w ogóle przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawcę na terenie zakładu pracy. Społeczni inspektorzy pracy pełnią kluczową funkcję np. w komisjach BHP u dużych pracodawców i mają narzędzia do tego, aby stwierdzić, czy dochodzi do przekroczeń wydatków energetycznych i czy dana praca jest niebezpieczna.

Jak dodała działaczka OZZIP, jeżeli społeczni inspektorzy pracy wykażą nieprawidłowości, są w stanie na drodze zaleceń nakazać zaprzestanie takiej pracy. Wówczas pracodawca jest zobowiązany do zastosowania się do takiego zalecenia bądź może się odwołać do Państwowej Inspekcji Pracy.