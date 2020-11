Przedsiębiorcy apelują o zniesienie kwarantanny dla pracowników z Ukrainy

Poniżej publikujemy pełną treść listu, który przedsiębiorcy wystosowali do rządu.

Szanowny Panie Prezesie Rady Ministrów,

Obecnie w Polsce mamy do czynienia z sytuacją, w której większość polskich firm produkcyjnych, pomimo zagrożenia epidemią, aktywnie działa na rzecz dostarczenia na rynek niezbędnych towarów. Praca ta jest w dużej mierze zasługą pracowników z Ukrainy, którzy legalnie pracują w naszym kraju. Jednak zarówno pracownicy ukraińscy, jak i polskie przedsiębiorstwa napotykają poważną przeszkodę - jest to obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna, która bardzo negatywnie wpływa na liczbę migrantów zarobkowych z Ukrainy do Polski i powoduje niedobór pracowników w polskich przedsiębiorstwach w tym trudnym okresie. Uważamy, że aby pomóc polskiemu biznesowi w tym jakże trudnym czasie pandemii, Rząd powinien podjąć wszelkie możliwe działania.

Uważamy, że najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest zniesienie obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny wobec migrantów zarobkowych z Ukrainy. W naszej opinii, skuteczniejsze są obowiązkowe i zakrojone na szeroką skalę testy osób wjeżdżających na terytorium Polski. Oto kilka poważnych argumentów przemawiających za tą inicjatywą:

1. Wiele krajów podąża ścieżką zakładającą następujące działania: osoby, które przyjechały z krajów objętych czerwoną strefą (czyli wysokiego poziomu zakażenia) muszą albo wypełnić specjalny dokument dotyczący przyjazdu i przesłać go do stacji sanitarno-epidemiologicznej, albo pobrać aplikację na smartfon i tam się zarejestrować. Następnie mają wybór: mogą wykonać test PCR lub poddać się kwarantannie przez 10 dni. Polska nie zapewnia alternatywy ukraińskim pracownikom przybywających z terytorium Ukrainy - przewidziana jest jedynie kwarantanna, podczas gdy w pełni możliwe jest, aby zastąpić ją alternatywą - kwarantanną lub testem PCR.