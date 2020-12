Przedsiębiorcy już mogą ubiegać się o dotację do 5 tys. zł z tzw. tarczy branżowej

O dotację do 5 tys. zł z tzw. tarczy branżowej mogą ubiegać się od soboty mikro i mali przedsiębiorcy. Według ministerstwa rozwoju, pracy i technologii takie wsparcie otrzyma ok. 240 tys. przedsiębiorców, łącznie na kwotę ok. 1,2 mld zł.