Biznes i technologie

Przedsiębiorcy nie są gotowi do wypełnienia dyrektywy plastikowej

Zmieniają się przepisy dotyczące opakowań, ale przedsiębiorcy nie są gotowi do tych zmian. Dyskusje nad projektami, konsultacje trwały bardzo długo, to przedsiębiorcy nie wiedzą co się dzieje – mówi Katarzyna Barańska, liderka Zespołu Dekarbonizacji w kancelarii Osborne Clarke.

Przedsiębiorcy nie są gotowi do wypełnienia dyrektywy plastikowej /fot. PTWP