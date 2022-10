Biorąc pod uwagę skalę tej niepewności, zwłaszcza dotyczącą cen składników kosztów produkcji i cen energii, przedsiębiorcy bardzo poważnie biorą pod uwagę scenariusz polegający na ograniczaniu kosztów funkcjonowania, co wiąże się też z redukcją zatrudnienia - ocenił ekspert Konfederacji Lewiatan.

Przedsiębiorcy zaczną zwalniać przez inflację?

W czwartek Główny Urząd Statystyczny poinformował, że we wrześniu 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w stosunku do sierpnia 2022 r. o 1,6 proc. We wrześniu w porównaniu z sierpniem 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się "minimalnie", czyli o 0,1 proc.

Ekspert Konfederacji Lewiatan Grzegorz Baczewski uważa, że te dane w zestawieniu z inflacją CPI na poziomie 17,2 proc. rdr (odczyt z 14 października br.) mogą wskazywać na pogarszanie się sytuacji na rynku pracy, czego przyczyną jest "głównie rosnący poziom niepewności w firmach".

Konsumentów stać na mniej. Jak to wpłynie na biznes?

"Biorąc pod uwagę skalę tej niepewności, zwłaszcza dotyczącą cen składników kosztów produkcji i cen energii, przedsiębiorcy bardzo poważnie biorą pod uwagę scenariusz, polegający na ograniczaniu kosztów funkcjonowania, co wiąże się też z redukcją zatrudnienia" - poinformował Baczewski. Zwrócił uwagę, że przedsiębiorcy ograniczają sprzedaż w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania - konsumentów stać obecnie na mniej. Z kolei ograniczenie produkcji pociąga za sobą zmniejszenie skali produkcji i "zaangażowania czynników produkcji". "Jednym z nich jest praca" - wyjaśnił. "Polscy przedsiębiorcy wielokrotnie zdali egzamin z utrzymania stabilności zespołu. Niemniej jednak nadchodzące miesiące mogą postawić ich w sytuacji bez wyjścia" - przewiduje.

Baczewski podkreślił, że scenariusze dotyczące skali redukcji zatrudnienia "właśnie piszą się w firmach". "Przede wszystkim taka sytuacja będzie miała miejsce w sektorach energochłonnych" - wskazał.