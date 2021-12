Przedsiębiorcy zgłaszali pomysł bezpłatnych testów dla pracowników

Jak potwierdził Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan, umożliwienie przeprowadzenia przez pracowników bezpłatnych testów w kierunku SAR-COV-2 było postulatem zgłaszanym przez pracodawców.

Autor: PAP

Data: 08-12-2021, 08:26

Bezpłatne testy na koronawirusa dla pracowników; fot. unsplash.com

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował we wtorek na konferencji prasowej, że pracodawca będzie mógł oczekiwać od pracownika wyniku testu na COVID-19. Ma to być uregulowane ustawą. Jak zapowiedział szef MZ, "jesteśmy bliscy finiszu w pracach nad projektem ustawy klubu PiS; zmodyfikowaliśmy go". Dodał, że w tym projekcie testy "będą zagwarantowane za darmo obywatelom".

Testy na koronawirusa dla pracowników

Dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki powiedział PAP, że możliwość przeprowadzenia bezpłatnego testowania w kierunku SARS-CoV-2 od dawna była postulowana przez przedsiębiorców. Chcieli oni szerszego dostępu do bezpłatnych testów w kierunku SARS-CoV-2 - wyjaśnił. Jak dodał, "zawsze pozostają kwestie szczegółów, czyli jak to ma być przeprowadzone w praktyce".

Jego zdaniem nie wiadomo, czy o skierowaniu na test miałby decydować pracownik, czy pracodawca i w jakich okolicznościach. "A co w przypadku, kiedy pracownik odmówi przedstawienia takiego wyniku testu to czy będzie niosło jakieś skutki?" - zastanawia się Lisicki. "Dopuszczenie do bezpłatnego testowania - jak najbardziej jest interesujące. Chętnie poznamy szczegóły tego rozwiązania" - zadeklarował.

Weryfikacja szczepień przez przedsiębiorców

Jeśli chodzi o weryfikację przez przedsiębiorców szczepień osób, które będą chciały skorzystać z ich usług np. w restauracji, czy hotelu, to - w ocenie Lisickiego - od początku był to temat dyskusyjny. Jak wskazał ekspert, przedsiębiorcy nie mają obecnie narzędzi, które umożliwiłyby im sprawdzenie, czy mają do czynienia z osobą zaszczepioną czy też nie.

"W wypowiedzi ministra pojawił się wątek - też szczegółów jeszcze nie znamy - że mają zostać wprowadzone instrumenty, które będą przedsiębiorcom umożliwiały weryfikację szczepień klientów zainteresowanych korzystaniem z ich usług" - powiedział.

Jego zdaniem to kolejny obowiązek nałożony na przedsiębiorców, który będzie wymagał dodatkowych nakładów, aby go zrealizować. "To jeszcze jedno wyzwanie dla biznesu, rozumiemy jednak, że ma ochronić przed powrotem do lockdownu" - przyznał.

W ocenie Lisickiego "niestety przedsiębiorcy dość późno dowiadują się o nowych rozwiązaniach". "Przedsiębiorcy są świadomi, że są to elementy, które mają służyć ograniczeniu rozwojowi epidemii. Jednak liczyliby na wcześniejsze ich zakomunikowanie oraz skonsultowanie z nimi nowych zasad" - zaznaczył dyrektor.

Jak dodał, "pracodawcy czują irytację tym, że są z tygodnia na tydzień zaskakiwani kolejnymi inicjatywami, których szczegółów jeszcze nie znamy".

Certyfikat szczepienia w restauracji i hotelu

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był pytany na wtorkowej konferencji prasowej, w jakich sytuacjach i w jaki sposób przedsiębiorcy - np. właściciele restauracji - będą mogli weryfikować klientów, czy są zaszczepieni.

"Jeżeli właściciel będzie chciał przyjąć ponad limit, czy to do hotelu, czy do restauracji, będzie musiał sprawdzić, zweryfikować certyfikat szczepienia u takiej osoby" - powiedział Kraska. Dopytywany, czy będzie to w jakiś sposób umocowane w ustawie, odpowiedział: "tak, ustawa jest przygotowywana". "Będzie to ustawa poselska. Pracujemy w tej chwili nad tym, by wszystkie zapisy umożliwiały weryfikację".