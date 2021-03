Przejęcia na rynku konopi. Vabun chce przejąć Cosma Cannabis

- Rozpoczęcie negocjacji w sprawie potencjalnego połączenia z Cosma Cannabis to dla nas bardzo ważne zdarzenie. Branża konopi włóknistych oraz medycznych będzie z pewnością dynamicznie rosła w nadchodzących latach, więc możliwa fuzja pozwoli Spółce wejść w nowy obszar biznesowy, przed którym stoją bardzo dobre perspektywy. Możliwość wykorzystania obecności Vabun S.A. na rynku publicznym to spora wartość dodana w całej transakcji. Obecnie będziemy pracowali wspólnie z Zarządem Cosma Cannabis nad przygotowaniem Term Sheet – mówi Łukasz Górski, Prezes Zarządu Spółki Vabun SA.

- Połączenie z Vabun oznacza dla nas ułatwiony dostęp do kapitału giełdowego, co pozwala na przyspieszony rozwój naszych polskich produktów na rynku europejskim. Nasz zespół to grupa profesjonalnych managerów, którzy chcą szeroko współpracować z rynkiem kapitałowym i medycznym dzieląc się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami - mówi Ilirian Osmanaj, wiceprezes Cosma Cannabis Sp. z o.o.

Główną przesłanką podjętej decyzji o przygotowaniu procesu połączenia jest przekonanie Zarządów obu spółek, że po połączeniu powstanie podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej w bardzo dynamicznie rozwijającej się branży zarówno konopi włóknistych, jak i medycznych. Strony uzgodniły, że do 20 kwietnia 2021 r. zawarte zostanie między nimi porozumienie w sprawie ustalenia podstawowych warunków Transakcji (Term Sheet).

Planowanym sposobem połączenia jest połączenie przez przejęcie, tj. przez przeniesienie całego majątku Cosma Cannabis Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na Vabun S.A. (spółka przejmująca), w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom Cosma Cannabis Sp. z o.o. akcji Vabun SA.

Cosma Cannabis Sp. z o.o. została stworzona w odpowiedzi na potrzeby rynku konopnych produktów farmaceutycznych, suplementów diety oraz medycznej marihuany. Tworzy ją multidyscyplinarny zespół specjalistów o uzupełniających się kompetencjach biznesowych w skład zespołu założycielskiego wchodzą m.in. Przemysław Lahuta, Remigiusz Czerniej, Piotr Stępniewski oraz Łukasz Kręski. Cosma Cannabis zajmuje się dystrybucją produktów konopnych na rynku Unii Europejskiej w obszarze aptecznym i farmaceutycznym, konopnych sklepów specjalistycznych oraz sklepów zielarskich.