Przeładunki w polskich portach wzrosły w 2022 r. o 18 proc., do najwyższej w historii wielkości 133 mln ton - poinformował na poniedziałkowej konferencji wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Rok wcześniej w polskich portach przeładowano 113 mln ton towarów.

Przeładunki w polskich portach w 2022 r. wzrosły o 18 proc. /fot. Unsplash

Coraz więcej przeładunków w polskich portach

Mamy fantastyczną wiadomość (...) jeśli chodzi o wynik, bo pokonaliśmy kolejne na raz rekordy. Ten rekord został pokonany niezwykle spektakularnie, bo porty przeładowały w zeszłym roku 133 mln ton towarów. (...) To wzrost o 18 proc. - powiedział Gróbarczyk.

Wiceminister podkreślił, że 2022 r. mimo sytuacji geopolitycznej był kolejnym rekordowym dla polskich portów morskich w: Gdańsku, Gdyni oraz portów Szczecin i Świnoujście.

"Wzrost (przeładunku towarów - PAP) jest bardzo dobry, nie tylko w węglu ale i pozostałych towarach" - podkreślił zwracając uwagę na rolę polskich portów morskich m.in. kwestii zapewniania bezpieczeństwa energetycznego.

Wzrasta znaczenie polskich portów

Gróbarczyk przyznał, ze mimo iż 2022 rok jest trochę inny od pozostałych m.in. ze względu na wojnę na Ukrainie, to od lata polski port przeładowują coraz więcej towarów. Od 2008 roku przeładunki wzrosły o 154 proc. z 52,5 mln ton. "Myślę, że tempo wzrostu zostanie utrzymane, może nie na tak wysokim poziomie, ale inwestycje które czynimy mają za zadanie spowodować ten kierunek rozwojowy, przede wszystkim wzrost przeładunków, a z drugiej strony przyciągnięcie klientów, nowe grupy towarowe" - dodał.

Według danych resortu infrastruktury łączna wartość inwestycji w polskich portach morskich to 10 mld zł; ok. 3,13 mld jeśli chodzi o Port Gdańsk, ok. 3,8 mld - Port Szczecin-Świnoujście, ok. 3,13 mld zł - Port Gdynia.

Dobre perspektywy na 2023 rok

Uczestniczący w konferencji wiceminister Grzegorz Witkowski odnosząc się do spodziewanych wyników portów w 2023 r. ocenił, że "będzie to dobry rok". "Polskie porty zdały egzamin (...) w nierównej walce z putinowską Rosją, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w tym roku również - to będzie dobry rok dla polskich portów, dla polskiej gospodarki morskiej i śmiem twierdzić, że w tym roku pobijemy nie tylko bolszewików, ale kolejne przeładunki w polskich portach" - powiedział.

Prezes zarządu Portu Morskiego Gdańsk Łukasz Greinke przekazał na konferencji, że port przeładował rekordowe 68,2 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 28 proc. względem 2021 r.

Gdańsk drugim portem na Bałtyku

Jak zauważył w 2022 r. roku gdański port stał się drugim największym na Bałtyku. Pierwszym portem jest rosyjski Ust-Ługa (113 mln ton). Na trzecim miejscu jest Primorsk (52,9 mln ton), a na czwartym St. Petersburg (35,6 mln ton). Port w Gdańsku jest też największym portem kontenerowym na Bałtyku.

Greinke przekazał, że w ub.r. w Gdańsku przeładowano 25 516,4 tys. ton paliw płynnych, co oznacza wzrost o 35,1 proc. W porcie przeładowano również 13 218,9 tys. ton węgla (wzrost o 175,6 proc.).W porcie w 2022 r. przeładowano również 1 932,9 tys. ton zbóż (wzrost o 19,9 proc.); drewna 548,2 tys. ton (wzrost o 413 proc.) oraz 515,5 tys. ton rudy (wzrost o 133,2 proc.).

Tranzyt towarów

Prezes portu w Gdańsku odnosząc się do dużego przeładunku drewna zapewnił, że nie było to polski surowiec. To drewno, które jest tranzytowane przez Polskę i pochodzi z innych krajów m.in. Skandynawii, Czech i Słowacji - wyjaśnił

Greinke przyznał, że port odnotował delikatny spadek - o niecałe 2 proc. - w grupie drobnica skonteneryzowana. Jak wyjaśnił, na ten spadek duży wpływ miało wprowadzenie embarga na towary, które były przekierowywane do Rosji.

Rośnie tez transport przez porty w Szczecinie i Świnoujściu

Wiceprezes zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Daniel Stachiewicz poinformował, że w 2022 r. w tych portach przeładowano łącznie 36,8 mln ton towarów. To oznacza wzrost o 10,8 proc. w stosunku do 2021 r.

Stachiewicz dodał, że w 2022 r do terminala LNG zawinęło w sumie 58 gazowców o 23 więcej niż w 2021 r. Przetransportowały one 4,4 mln ton gazu, czyli ponad 6 mld m sześc. po regazyfikacji. Było to o 54,6 proc. więcej niż w 2021 r.

Wiceprezes poinformował, że w 2023 do terminalu LNG na zawinąć ponad 60 gazowców. Po regazyfikacji ma to dać ponad 8 mld m sześc. gazu.

Jeśli chodzi o inne towary to porty Szczecin i Świnoujście przeładowały 4 310,6 tys. ton węgla (wzrost o 50,8 proc.); 7 481,3 tys. ton paliw (wzrost o 42,5 proc.); 2 106 tys. ton rudy (wzrost o 11,4 proc.); inne masowe 3 308,3 tys. ton (11,2 proc.).

Rozwój portu w Gdyni

Prezes zarządu Portu Gdynia Jacek Sadaj poinformował, że gdyński port przeładował w 2022 r. 28,1 mln ton towarów (w u.br. było to blisko 26,7 mln ton).

Port przeładował w ub.r 3 403,1 tys. ton węgla i koksu, co oznacza wzrost o ponad 174 proc. W porcie przeładowano też 533,5 tys. ton drewna (wzrost o 109 proc.), a inne masowe stanowiły 1 716,2 tys. ton (wzrost o 0,4 proc.)

Sadaj dodał, że do portu w Gdyni zawija coraz więcej jednostek o coraz większych gabarytach. W 2022 r. do Gdyni zawinęło ogółem 4331 jednostek (o ponad 2 proc. więcej niż w 2021 r.). Wzrosły też transporty kontenerowcami i masowcami. Do portu w 2022 r. przypłynęło też ponad 1 tys. promów (wzrost o 8,2 proc.) oraz blisko 300 jednostek typu ro-ro (wzrost o ponad 32 proc.