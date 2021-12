Przełomowy rok dla start-upów

47 proc. młodych, innowacyjnych firm zmieniło swój model biznesowy, bo dostrzegło potencjał wzrostu gdzie indziej. Taki sam odsetek tak przyspieszył z rozwojem, że w 2022 r. szykuje zagraniczną ekspansję - informuje "Rzeczpospolita".

Autor: PAP

Data: 10-12-2021, 08:38

Dobry czas polskich start-upów; fot. unsplash.com

"Tylko 23 proc. rodzimych start-upów uważa, że w br. sytuacja epidemiologiczna negatywnie wpłynęła na ich działalność. Dla 40 proc. nie miała ona znaczenia, a dla 37 proc. jej wpływ był wręcz pozytywny" - wynika z najnowszego raportu fundacji Startup Poland, który "Rzeczpospolita" publikuje jako pierwsza.

Pierwsze jednorożce w Polsce

Gazeta dodaje, że kończący się rok dla polskich innowatorów był przełomowy, choćby z uwagi na fakt, że "urodziły się" wreszcie pierwsze jednorożce (start-upy o wycenie powyżej 1 mld dol.) - DocPlanner i Booksy. "A cały okres pandemii okazał się istotnym akceleratorem dla branży. Pieniądze od inwestorów płynęły szerokim strumieniem. W sumie od 2020 r. do końca III kwartału br. do polskich spółek trafiło od funduszy VC niemal 3,9 mld zł" - czytamy w gazecie.

"Widać, że inwestorzy uwierzyli, że start-upy to perspektywiczny sektor, którego rozwój w najbliższych latach będzie tylko przyspieszać" - mówi Tomasz Snażyk, prezes Startup Poland, cytowany przez "Rz".

Gazeta dodaje, że dotychczas nie brakowało pieniędzy na rozwój innowacyjnych pomysłów we wczesnych fazach ich realizacji. Bariery pojawiały się jednak, gdy rozwinięte już start-upy potrzebowały znacznie większych pieniędzy na ekspansję ze swoim produktem. Zdaniem Snażyka taka sytuacja przez długi czas, niestety, definiowała polską scenę VC, ale to już przeszłość.

"Notujemy wzrost liczby rund A. W tym roku jest ich mniej więcej dziesięć kwartalnie, czyli o 64 proc. więcej niż w 2020 r., i dwuipółkrotnie więcej niż w 2019 r." - wylicza rozmówca "Rz".

Start-upy w Polsce

Optymizmem napawa również fakt, że już niemal 20 proc. start-upów nad Wisłą pozyskało co najmniej 5 mln zł, prawie 60 proc. rozwija się i generuje wyższe przychody niż w zeszłym roku, a więcej niż co piąty osiąga miesięczne przychody przekraczające 200 tys. zł, co pozwala mu na poczucie pewnej stabilności finansowej - czytamy w "Rzeczpospolitej". (PAP)

pad/ mmu/