Przemysł 4.0, cyfryzacja, automatyzacja - dostępne dla każdego

Zainteresowanie ideą Industry 4.0 u producentów żywności i napojów rośnie, a firmy coraz częściej poszukując praktycznych rozwiązań dla doskonalenia procesów produkcyjnych sięgają po nowe i innowacyjne technologie. W rezultacie wzrasta poziom automatyzacji, a zasilane dodatkowymi danymi systemy sterowania wspierają człowieka w podejmowaniu decyzji - mówi Paweł Juras, Business Development Manager Packaging, Food and Beverage z firmy BALLUFF.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 02-06-2021, 12:33

Paweł Juras mówi o Przemyśle 4.0

Przyrost ludności determinuje w najbliższych kilkunastu latach wzrost zapotrzebowania na produkty spożywcze.

Zagadnienie Industry 4.0 w ostatnich latach stało się tematem przewodnim debat, programów rozwojowych.

Idea Przemysłu 4.0, cyfryzacja, automatyzacja jest dostępna i możliwa dla wszystkich

Podczas webinaru „Małymi krokami w stronę Przemysłu 4.0 w produkcji spożywczej”, który miał miejsce 27 maja 2021, omówione zostały 3 obszary pozostające ze sobą w ścisłej korelacji: trendy, oczekiwania/wyzwania producentów, nowe technologie.

Trendy

Globalny przyrost ludności determinuje w najbliższych kilkunastu latach wzrost zapotrzebowania na produkty spożywcze, co przekłada się na szacowany-wymagany przyrost produkcji o ok. 70%

Równolegle dynamicznie zmienia się styl życia, świadomość i oczekiwania konsumentów, co bezpośrednio przekłada się na częste zmiany opakowań, poszukiwanie nowych materiałów opakowaniowych oraz zapewnienie pełnej przejrzystości składu, pochodzenia oraz oznaczenia produktu spożywczego.

Ograniczenie odpadów oraz efektywne zarządzanie wykorzystaniem surowców (półproduktów, składników), mediów (dla zapewnienia procesu technologicznego) oraz zasobów naturalnych są kluczowymi elementami strategii „ECO friendly”.

W obszarze technologii, w produkcji spożywczej wzrasta zapotrzebowanie na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologii czujników oraz inteligentnej automatyki dla zapewnienia predykcyjnej strategii oraz zagwarantowania najwyższej jakości zarówno procesu produkcyjnego jak i produktu.

Industry 4.0 a rynek

Zagadnienie Industry 4.0 w ostatnich latach stało się tematem przewodnim debat, programów rozwojowych, projektów, czy wręcz wyznacznikiem dla rozwoju nie tylko przedsiębiorstw produkcyjnych, ale wszelkich możliwych organizacji.

W praktyce – co w rzeczywistości nie powinno dziwić – możemy zauważyć szerszy obraz tego zagadnienia. Z jednej strony uzupełnia go już rozpoczęta debata na temat kolejnych etapów rozwoju – Industry 5.0/Industry 6.0, co jednoznacznie potwierdza dążenie człowieka do ciągłego poszukiwania i odkrywania nowego, do bycia pionierem i liderem zmian. Z drugiej strony widzimy ogromną grupę przedsiębiorstw będących cały czas pomiędzy Industry 3.0, a Industry 4.0, w której wraz z ciągłym dążeniem do zwiększania efektywności kosztowej, wydajności oraz zapewnienia ciągłości produkcji coraz częściej – na szczęście – przewija się tematyka konieczności automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji procesów.

Technologia

Wg. najnowszego raportu PMMI Business Intelligence oraz obserwowanych trendów dotyczących produkcji żywności i napojów, a także procesów pakowania, należy stwierdzić, że istnieją specyficzne potrzeby związane z predykcyjną strategią oraz inteligentnymi rozwiązaniami.

Balluff praktycznie wspiera realizacje powyższych dzięki dedykowanym rozwiązaniom z zakresu:

- Condition Monitoring – monitorowanie stanu urządzeń w oparciu o parametry: wibracje/temperatura/wilgotność/ciśnienie

- Traceability – śledzenie półproduktów zarówno w obszarze logistyki jak i na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego

- Andon – systemy wizualizacji stanu maszyn i stanu procesu

- Vision Systems – kontrola jakości produktu, opakowania, oznaczenia, opisu, etykietowania

- Access Control – logowanie pracowników na maszynach/stanowiskach produkcyjnych, również w oparciu o istniejące w zakładach karty dostępu ID

- Format Change / Change Part Detection – automatyzująca procesów związanych ze zmianą formatu oraz zmianą i zarządzaniem oprzyrządowaniem

- Washdown & Hygienic Design – do pracy w części procesowej produkcji oraz obszarach cyklicznie czyszczonych oraz będących w bezpośrednim kontakcie z produktem spożywczym.

- Smart Sensors – nowe rozwiązania grupy czujników m.in. indukcyjnych i optoelektronicznych dostarczających poza informacją o obiekcie całą gamę funkcji diagnostycznych i operacyjnych (m.in. wibracje, drgania, zmiana położenia, licznik pracy, impulsów itd.).

Wspomniane powyżej rozwiązania pozwalają producentom żywności i napojów oraz systemów pakujących realizować cele związane z globalnymi trendami oraz lokalnymi oczekiwaniami.

W kierunku Industry 5.0

- Praktyka wymaga indywidualnego podejścia, dlatego Balluff Polska, expert merytoryczny Digital Innovation Hub Wrocław - Level 4.0 służy wsparciem aplikacyjnym w zakresie doboru oraz implementacji dedykowanych rozwiązań w duchu Industry 4.0 - od powstania pomysłu/audytu/gemba walking/shopfloor meeting, aż do finalnego uruchomienia projektu - mówi Paweł Juras.

- Na koniec, warto podkreślić – idea Przemysłu 4.0, cyfryzacja, automatyzacja jest dostępna i możliwa dla wszystkich i zdecydowanie każdy powinien rozważyć wykonanie pierwszego kroku związanego z zapewnieniem odpowiednich danych cyfrowych z maszyn, urządzeń, instalacji, aby w kolejnych krokach, w sposób mniej lub bardziej zaawansowany, wykorzystać te dane do zarządzania procesami produkcyjnymi podążając w kierunki Smart Factory, Industry 4.0… 5.0… - dodaje Paweł Juras.