Przemysł spożywczy potrzebuje skutecznego prognozowania

Przemysł spożywczy w swojej zdecydowanej wielkości oparty jest o prognozy sprzedażowe lub długoterminowe kontrakty. Prognozowanie oparte jest w większości o statystyczne metody oparte na historycznym popycie - mówi Andrzej Wąs, Presales Manager Europe East z firmy IFS.

Istotne dla zrozumienia charakterystyki popytu potrzebne może być zbieranie innych informacji takich jak temperatura i pogoda, układ świąt i dni wolnych, promocje i inne czynniki.

Zarządzanie cyklem życia produktu jest kluczowe w przemyśle spożywczym.

Wiele polskich przedsiębiorstw jest również szalenie nowoczesna, jeśli chodzi o wykorzystanie automatycznych linii produkcyjnych, robotów, zawansowanej logistyki wewnętrznej, skomplikowanej automatyki bezobsługowych magazynów.

W jego opinii, kluczowe jest zasilenie systemu nie tyle informacją o wysyłkach lub fakturach, ale o faktycznych potrzebach, także jeżeli nie zostały zrealizowane. - Pozwoli to we właściwy sposób chociażby zmierzyć błąd prognozy. Należy więc zbudować system, który pozwoli na uzyskanie takiej wiarygodnej informacji we wdrożonym systemie ERP. Istotne dla zrozumienia charakterystyki popytu potrzebne może być zbieranie innych informacji takich jak temperatura i pogoda, układ świąt i dni wolnych, promocje i inne czynniki. W ten sposób będziemy mogli zrozumieć popyt i we właściwy sposób zasilić system optymalizujący produkcję i zapas. W efekcie da to lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów i zwiększy rentowność - uważa Andrzej Wąs.

Prognozowanie popytu

Podkreśla, iż zarządzanie cyklem życia produktu jest kluczowe w przemyśle spożywczym. Funkcje prognozowania popytu analizujące popyt za pomocą metod statystycznych lub coraz częściej machine learning pozwalają na określenie czy produkt ma trend rosnący czy malejący, czy występuje sezonowość. - Dzięki temu możemy dostosowywać plany produkcyjne i zakupowe do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Stosowane są takie metody planowania jak DDMRP, dynamicznie obliczające poziom zapasu. Algorytmy zapewniają maksymalną dostępność w łańcuchu dostaw przy jednocześnie minimalizacji kosztu. Jest to kluczowe dla zapewnienia rentowności w tak konkurencyjnej gałęzi przemysłu. Coraz większe znaczenie ma też śledzenie wpływu na środowisko w całym cyklu życia produktu, uwzględniając transport, procesy produkcyjne i utylizację produktu - zauważa Presales Manager Europe East z firmy IFS.

Wygrzane systemy ERP

Zwraca także uwagę, że systemy ERP są bardzo mocno ”wygrzane” i nie ma dziś firm, które w mniejszym czy większym stopniu nie posiadają jakichś komponentów systemu zintegrowanego. - Wiele polskich przedsiębiorstw jest również szalenie nowoczesna, jeśli chodzi o wykorzystanie automatycznych linii produkcyjnych, robotów, zawansowanej logistyki wewnętrznej, skomplikowanej automatyki bezobsługowych magazynów. Sednem staje się takie rozwiązanie, które umożliwia prostą i bezpieczną integrację oraz daje pewność, iż przyszłe technologie, dające przewagę konkurencyjną z łatwością będą mogły być implementowane w środowisku już funkcjonującego systemu ERP. Stad pojawiła się koncepcja „komponowalnych” systemów ERP wprowadzona przez firmę Gartner, rozumianych jako szeroka platforma funkcjonalności dobieranych do specyficznych zadań i potrzeb firm - mówi Andrzej Wąs.