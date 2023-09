"W ten rok szkolny wchodzimy bardzo spokojnie, a jednocześnie z wielkimi inwestycjami. Przekazujemy ogromne nakłady na laptopy dla czwartoklasistów, na bon dla nauczyciela czy na infrastrukturę edukacyjną – powiedział w poniedziałek w TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Nowy rok szkolny 4 września rozpocznie 1,46 mln przedszkolaków, 4,66 mln uczniów i 326 tys. dorosłych. "Dwa lata temu wchodziliśmy w niego w sposób niepewny z uwagi na pandemię koronawirusa. Jeszcze gorzej było trzy lata temu. Rok temu mieliśmy niepokój związany ilością ukraińskich dzieci w polskich szkołach" - przypomniał minister. "W ten rok szkolny wchodzimy bardzo spokojnie, a jednocześnie z wielkimi inwestycjami" - podkreślił.

Wskazał na inwestycję w bezpłatne laptopy dla uczniów klas IV szkół podstawowych i bon dla nauczycieli w wysokości 2,5 tys. zł z programu "Laptop dla nauczyciela". "To są gigantyczne nakłady finansowe na ten cel, których nie było za czasów naszych poprzedników" - zaznaczył.

"Przytłaczająca większość uczniów otrzyma laptopy jeszcze we wrześniu, niektórzy dostaną je nieco później, w październiku, z uwagi na to, że jeden z przetargów zakończył się nieco później" - przyznał Czarnek. "Każdego roku, każdy uczeń, który będzie szedł do IV klasy, będzie otrzymywał laptop na własność" - podkreślił.

Dodał, że przekazywane są także gigantyczne nakłady na infrastrukturę edukacyjną. "Do tej pory przekazaliśmy już 13,7 mld zł samorządom na taką infrastrukturę. Nasi poprzednicy byli łaskawi przekazać tylko 2,9 mld zł, a więc my mamy już ponad czterokrotnie więcej niż oni przekazali" - wskazał Czarnek. "Będziemy kontynuować te inwestycje" - zapewnił.

"Węgrów jest tego przykładem - dzisiaj rozpoczynamy rok szkolny w nowoczesnym zespole szkół specjalnych w ośrodku szkolno-wychowawczym, a takich ośrodków w Polsce jest mnóstwo" - zauważył.