Przemyt środków ochrony roślin wykryty na granicy z Ukrainą

Jak poinformowała PAP rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska, ukraińskim autokarem podróżowało 88 pasażerów. "Podczas kontroli pojazdu funkcjonariusze wykryli skrytkę w toalecie autokaru, w której znajdowały się niezgłoszone do kontroli środki ochrony roślin. 66 opakowań bez etykiet ważyło łącznie 20 kg" - dodała.

Chemikalia próbował wwieźć do Polski 41-letni kierowca, który - jak zaznaczyła rzeczniczka - przyznał, że granulat znajdujący się w białych pojemnikach to środki ochrony roślin. "Za ich przewóz przez granicę miał otrzymać 50 dolarów. Przeciwko kierowcy wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe. Na poczet kary obywatel Ukrainy wpłacił 1 tys. zł" - podała Chabowska.

Od początku tego roku podczas kontroli na polsko-ukraińskich przejściach granicznych na Podkarpaciu funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej udaremnili wprowadzenie do nielegalnego obrotu ponad 170 kg pestycydów niewiadomego pochodzenia.

Chabowska przypomniała, że na przewóz przez granicę środków ochrony roślin niezbędne jest zezwolenie ministra właściwego do spraw rolnictwa.

"Wprowadzenie do obrotu nierejestrowanych i niedopuszczonych środków ochrony roślin może spowodować poważne zagrożenie dla środowiska, a w konsekwencji dla życia i zdrowia ludzi. Są to preparaty o nieznanym składzie i działaniu. Nielegalne środki ochrony roślin to także straty dla budżetu państwa z tytułu niezapłaconych należności celno-skarbowych" - podkreśliła rzeczniczka rzeszowskiej IAS.