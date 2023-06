Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie audycji "Szkło kontaktowe", wyemitowanej w programie TVN24 15 maja br. o godz. 22 - poinformowała w piątek KRRiT.

"Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie audycji +Szkło kontaktowe+, wyemitowanej w programie TVN24 15 maja 2023 r. o godz. 22:00" - poinformowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na Twitterze.

W ub. tygodniu KRRiT przekazała, że przewodniczący Rady zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji wystąpił do nadawcy o materiał i odniesienie się do zarzutów: poniżanie, dyskryminowanie i wyśmiewanie osób transseksualnych i ich bliskich oraz wulgaryzmy. W komunikacie wyjaśniono, że wniosek przewodniczącego wynika ze skarg kierowanych przez widzów do KRRiT na audycję, wyemitowaną wieczorem 15 maja 2023 r., w której satyryk Krzysztof Daukszewicz zwrócił się do prowadzącego program Tomasza Sianeckiego: "Jakiej płci on dzisiaj jest?". Pytanie dotyczyło Piotra Jaconia, który na zakończenie programu "Szkło kontaktowe" zapowiadał kolejną audycję. Po streszczeniu prowadzonego przez Jaconia programu Daukszewicz skomentował: "Chyba ja pierdo***łem głupotę". Jego wypowiedź była słyszana przez widzów.

Pracownik TVN24 Piotr Jacoń jest autorem "My, trans" i reportażu "Wszystko o moim dziecku", w którym opisywał swoje doświadczenia jako rodzica dziecka transpłciowego. 16 maja stacja TVN24 oświadczyła, że przeprasza wszystkich swoich "widzów, a w szczególności społeczność LGBT+, za słowa, które padły we wczorajszym programie Szkło Kontaktowe".

Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji "przewodniczący Krajowej Rady może żądać od dostawcy usługi medialnej lub dostawcy platformy udostępniania wideo lub podmiotu dokonującego zmian, modyfikacji lub innych naruszeń integralności usługi medialnej, o których mowa w art. 44b, przedstawienia materiałów, dokumentów oraz udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla kontroli zgodności działania tego dostawcy lub podmiotu z przepisami ustawy, warunkami koncesji, regulaminem świadczenia usługi lub wiążącymi go aktami samoregulacji".