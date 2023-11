Polska jest czołowym producentem gęsi w UE - ocenił dla PAP zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Marcin Wroński. Jak wynika z danych KOWR, od stycznia do sierpnia br. krajowi przedsiębiorcy sprzedali za granicę 2,9 tys. ton tego mięsa wobec 1,8 tys. ton rok wcześniej, czyli o 60 proc. więcej.

fot.: Roman Babakin/Adobe Stock/PTWP

Polska jest czołowym producentem gęsi, ale większość tego drobiu jest eksportowana. Polacy jedzą mało gęsiny, bo jest ona droższa od kurczaków, kaczek czy indyków i trudniej ją kupić. Tymczasem walory tego mięsa powinny przekonać konsumentów, by chociaż raz w roku, np. z okazji Święta Niepodległości, w dniu świętego Marcina, znalazła się na polskim stole.

Polska jest jednym z wiodących producentów gęsi, pierza i puchu gęsiego w Unii Europejskiej. Krajowe pogłowie gęsi podlega stosunkowo niewielkim zmianom i w ostatnich latach kształtuje się na poziomie 0,9-1,3 mln szt., jednak większość produkcji jest eksportowana - poinformował PAP zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Marcin Wroński.

Zaznaczył, że polskie gęsi są cenione przez zagranicznych konsumentów ze względu na wysoką jakość, co przekłada się na popyt eksportowy. W latach 2012-2022 wywóz gęsiny kształtował się na poziomie 14 - 21 tys. ton (w wadze produktu). Równocześnie w latach 2020-2022 odnotowano dynamiczny wzrost wartości eksportu gęsi, z 51 mln euro do 116 mln euro, tj. blisko 2,3-krotnie. Niezmiennie od wielu lat głównym odbiorcą tego mięsa są Niemcy, gdzie w ub.r. trafiło 75 proc. eksportowanych gęsi.

Według danych Biura Analiz i Strategii KOWR, przez osiem miesięcy 2023 r. eksport mięsa gęsiego kształtował się na poziomie dużo wyższym niż w analogicznym okresie 2022 r. Od stycznia do sierpnia 2023 r. krajowi przedsiębiorcy sprzedali za granicę 2,9 tys. ton mięsa gęsi wobec 1,8 tys. ton rok wcześniej, co oznacza wzrost wolumenu eksportu o 60 proc.

Chów gęsi w Polsce jest skoncentrowany przede wszystkim w czterech województwach. W 2022 r. największe pogłowie gęsi zlokalizowane było w województwach: kujawsko-pomorskim (188 tys. szt.), łódzkim (165 tys. szt.), wielkopolskim (156 tys. szt.) oraz podlaskim (152 tys. szt.). Łączny udział tych czterech regionów w krajowym pogłowiu gęsi wynosił 68 proc.

Szacuje się, że na świecie występuje około 60 ras gęsi. W Polsce dominującą rasą jest Gęś Biała Kołudzka, która stanowi ponad 90 proc. krajowego pogłowia gęsi i jest efektem pracy Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej. W ocenie ekspertów, rasa ta odznacza się bardzo dobrymi przyrostami masy ciała, małą zawartością tłuszczu i znakomitym smakiem mięsa.

W ostatnich latach popularność gęsiny w naszym kraju rośnie. Jest to efekt szeregu kampanii promocyjnych, które uświadamiają konsumentom, jakie walory smakowe, zdrowotne i dietetyczne ma mięso z gęsi.

Promocją zajmują się różne organizacje branżowe i samorządowe, dzięki czemu m.in. wypromowane zostało hasło "Najlepsza gęsina - na świętego Marcina". Dzień ten przypada na 11 listopada, więc także łączy się ze Świętem Niepodległości. Mówiło się nawet, że gęś to polski, narodowy drób, porównując go ze spożywanym indykiem na Dzień Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych.

Dlaczego gęsina jest najlepsza na jesieni? W tym czasie kończy się cykl hodowlany, który trwa od końca marca przez ok. 16-17 tygodni. Dobrze wytuczone gęsi osiągają średnią wagę ok. 6,30-6,50 kg. Październik, listopad i grudzień - to najlepsze miesiące na kupowanie tych ptaków, wówczas są one najsmaczniejsze, a ich tłuszcz ma najlepszą jakość.

Według dietetyków, gęsina charakteryzuje się korzystnymi dla zdrowia proporcjami kwasów tłuszczowych, jak omega-3 i omega-6. W mięsie gęsi znajduje się dużo białka zawierającego wszystkie aminokwasy egzogenne, których organizm człowieka nie może syntetyzować samodzielnie. Mięso to jest źródłem witamin z grupy B, witaminy A i E oraz wielu składników mineralnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Wyroby z gęsi zostały wpisane na "Listę produktów tradycyjnych" prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tym m.in. Gęś owsiana z Bogusławic, Gęś pomorska pieczona czy Gęś owsiana ostrzeszowska.

"Do rozwoju krajowej produkcji gęsiny niezbędne jest także podejmowanie odpowiedzialnych decyzji zakupowych przez konsumentów, odpowiednie oznakowanie produktów przez producentów, a także kontynuowanie promocji krajowych wyrobów w kraju i zagranicą m.in. poprzez kampanię "Kupuj świadomie" czy informację na etykiecie "PRODUKT POLSKI". Ważna jest też dywersyfikacja i rozwijanie zasięgu kanałów dystrybucji, tak by gęsi można było kupić nie tylko w supermarketach i dyskontach, ale także w ramach sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego - podsumował Wroński.