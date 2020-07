Przez ostatnie lata kontakty handlowe między Polską i Słowacją urosły o 1/3

Morawiecki spotkał się w piątek z premierem Słowacji Igorem Matoviczem przed szczytem szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej.

Jak mówił Morawiecki, przez ostatnie kilka lat kontakty handlowe urosły o ponad 1/3. "To fenomenalny rozwój gospodarczy pomiędzy naszymi krajami, który został teraz trochę przystopowany przez epidemię, ale już teraz ruszamy z powrotem do przodu, mamy plany w jaki sposób szybciej doprowadzić do bliskości pomiędzy naszymi naszymi przedsiębiorstwami, tak, żeby z powrotem handel rósł" - powiedział szef polskiego rządu.

Podkreślił, że Polska stwarza bardzo dobre warunki do inwestycji. "Zapraszamy słowackich inwestorów do Polski, jest też kilku sporych polskich inwestorów, którzy zainwestowali na Słowacji, w ten sposób nasze relacje bardzo mocno się zbliżają" - mówił Morawiecki.

Zwracał uwagę, że na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej omówione zostaną m.in. sprawy europejskie, takie jak "wieloletnie ramy budżetowe" czy Fundusz Odbudowy.

"Bardzo się cieszę, że Polska i Słowacja, ale i cała Grupa Wyszehradzka, ma bardzo podobne podejście, bo łatwiej się oczywiście negocjuje w takiej grupie przyjaciół, dobrze porozumiewających się ze sobą państw. Rozmowy polsko-słowackie, to bardzo wyraźny znak wspólnego zrozumienia w tak wielu tematach" - podkreślił Morawiecki.

Premier zaprosił też słowackich turystów do Polski.