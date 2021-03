Przez pandemię coraz więcej osób przebranżawia się

Przez ostatni rok znacznie przybyło kandydatów do pracy zainteresowanych przebranżowieniem się - powiedziała PAP menadżer ds. rekrutacji Magdalena Kamińska z firmy rekrutacyjnej People. Są to zarówno osoby, które straciły pracę lub w obecnej branży nie widzą perspektyw ze względu na pandemiczne obostrzenia, jak i pracownicy z branż niedotkniętych bezpośrednio przez COVID.

"Podczas pandemii firmy, zwłaszcza korporacje, które w ostatnich czasach intensywnie rekrutowały, zaczęły uważniej przyglądać się swoim strukturom, szukać oszczędności. To prowadzi do cięć zatrudnienia i zmian na stanowiskach dyrektorskich i menadżerskich. Zwolnione osoby szukają szans na przebranżowienie często po 20 latach pracy w jednym miejscu. Nie dotyczy to więc tylko branż poszkodowanych na skutek pandemii, jak hotelarstwo i gastronomia" - zaznaczyła Kamińska.

Przyznała, że zmiana branży jest pewnego rodzaju procesem, wymaga czasu, zorientowania się, co się teraz dzieje na rynku. "Ciężko jest wyjść poza utarte schematy działania, charakterystyczne dla dotychczasowej branży, jeśli pracuje się w niej przez kilkanaście lat" - dodała.

Pandemia wpłynęła też na zawód asystentki biura, czyli tzw. recepcjonistki. "Teraz, gdy biura są w dużej mierze puste, zmienia się sposób postrzegania tego stanowiska przez pracodawców. Osoby pełniące do tej pory rolę recepcjonisty/recepcjonistki często angażowane są w inne zadania, np. administracyjne czy kadrowe, co sprzyja ich przebranżowieniu się poprzez zdobywanie nowego doświadczenia. Jednak wiele zależy też od samego pracownika. Kluczowa jest tutaj proaktywność, zaangażowanie i gotowość do nauki nowych umiejętności" - powiedziała ekspertka.

Wskazała, że w mniejszych miastach pracownicy z branż najbardziej dotkniętych przez pandemię często nie mają wyboru, są więc otwarci na każdą opcję zatrudnienia. Dużą rolę odgrywają w tym przypadku lokalne przedsiębiorstwa.

"W większych miastach jest zdecydowanie większe pole manewru. Osoby z branży eventów ubiegają się o pracę w marketingu i PR. Z kolei ci, którzy wcześniej pracowali w hotelach i znają języki, mogą odnaleźć się w pracy biurowej czy obsłudze klienta. Natomiast wiele zależy od doświadczenia i kwalifikacji danej osoby, dlatego młodzi pracownicy o kierunkowym doświadczeniu, np. wyłącznie w gastronomii, zmuszeni są teraz szukać zatrudnienia jako kurierzy, magazynierzy czy na produkcji. Czasem jest to więc niestety zaczynanie od zera" - stwierdziła ekspertka.