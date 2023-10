Wykonawcę zielonych przystanków, łąk kwietnych, ogrodów deszczowych czy pnączy na fasadach terminali – wyłonił zarządca Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice. Chodzi o unijny projekt wypracowywania rozwiązań opartych na przyrodzie dla obiektów wielkopowierzchniowych i propagowania takiego podejścia.

fot.: ID1974/Adobe Stock/PTWP

Adaptacja otoczenia Katowice Airport będzie demonstracyjnym wdrożeniem projektu LIFE Archiclima, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt realizuje konsorcjum zarządcy lotniska, czyli Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego (GTL), spółek Investeko i Investeko Serwis oraz Europejskiego Forum Odpowiedzialności Ekologicznej

Założenia projektu przedstawiono w czerwcu ub. roku. Jak przekazał w poniedziałek Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice, w ostatnich tygodniach GTL podpisało umowę z wykonawcą, spółką Probuild Services z Myszkowa. Odpowiedzialnym za zieleń podwykonawcą będzie katowicka spółka Calla. Adamczyk wyjaśnił, że w ostatnim roku powstały koncepcja i projekt zmian, dotyczących szczególnie utwardzonych nawierzchni przed terminalami pasażerskimi.

W ich miejsce pojawią się ogrody deszczowe i łąki nawiązujące do składu gatunkowego terenów okalających lotnisko. Umożliwi to m.in. lokalną retencję wód opadowych. Dodatkowo poprawią się wilgotność, czystość i temperatura powietrza, co wpłynie na zwiększenie komfortu przebywania w tym miejscu. Poprawa warunków siedliskowych wspomoże różnorodność biologiczną. Przed Terminalem C (przylotowym) powstanie zielona ściana z pnączy.

Cytowany przez Adamczyka prezes GTL Artur Tomasik zapewnił, że władze lotniska już od lat przygotowując swoje projekty inwestycyjne zwracają uwagę na kwestie ochrony środowiska.

"W najbliższych latach temu zagadnieniu poświęcimy jeszcze większą uwagę, dlatego nawiązaliśmy współpracę ze spółką Investeko. Chcemy, żeby przestrzeń przed infrastrukturą terminalową pyrzowickiego lotniska była jeszcze przyjaźniejsza dla pasażerów i optymalnie przygotowana na gwałtowane zjawiska atmosferyczne, stąd decyzja o zmianie jej aranżacji przy wykorzystaniu rozwiązań opartych na przyrodzie".

Menedżer projektu LIFE Archiclima Łukasz Łapiński zobrazował, że chodzi w nim o podejście odwrotne, niż powszechna obecnie "betonoza". "To wielowymiarowy program przywracania natury i wprowadzania życia tam, gdzie dzisiaj ich najbardziej brakuje" - wyjaśnił. "Wdrażanie rozwiązań opartych na przyrodzie ma potwierdzony dobroczynny wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan ludzi poprzez m.in. lepszą jakość powietrza, redukcję miejskich wysp ciepła, zwiększenie ilości miejsc relaksu, wypoczynku, spotkań towarzyskich i różnorodnych aktywności" - dodał.

Uściślił, że Archiclima nie sprowadza się do inwestycji budowlanej w Katowice Airport. To szeroki, multidyscyplinarny program, którego celem jest wzrost odporności na zmiany klimatu w dziesiątkach dużych obiektów w UE z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie.

"Realizacja w porcie lotniczym Katowice ma na celu zademonstrowanie zarządcom nieruchomości, że inwestycja w rozwiązania oparte na przyrodzie to dzisiaj standard, który nie tylko jest odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianami klimatu i wymagania Taksonomii UE, ale także skutecznie wpływa na atrakcyjność przestrzeni dla użytkowników" - wskazał Łapiński.

LIFE Archiclima w Europie to wsparcie zarządców i właścicieli 32 obiektów wielkopowierzchniowych w budowaniu odporności na zagrażające skutki zmian klimatu. Przewidziano kompleksowe oceny przystosowania istniejących obiektów do zmian klimatu oraz określenie obszarów potrzebnej i możliwej adaptacji istniejącej infrastruktury z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie.

Zwieńczeniem pracy nad każdym obiektem jest plan adaptacji "szyty na miarę". Zawiera on projekt architektoniczny, który pozwoli zapewnić bezpieczeństwo i zmniejszyć negatywny wpływ infrastruktury na klimat. Dodatkowo przewidziano działania edukacyjne i informacyjne skierowane do użytkowników każdego z obiektów.

W przypadku 31 obiektów działania LIFE Archiclima zapewnia audyty pod kątem przystosowania do zmian klimatu, przygotowanie planów adaptacji oraz działań informacyjnych; wdrożenie dotyczy tylko Katowice Airport. Wartość projektu to 2,3 mln euro, z czego 55 proc. to dofinansowanie z Komisji Europejskiej (w ramach instrumentu finansowego LIFE), a 40 proc. - z NFOŚiGW.

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. Tegoroczna prognoza zakłada przekroczenie w nim granicy 5 mln obsłużonych pasażerów. Lotnisko pozostaje krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach komercyjnego cargo.