Przychody ze sprzedaży grupy PGE wzrosły w pierwszym półroczu o 52 proc. do 49 mld 560 mln zł z 32 mld 625 mln zł rok wcześniej w takim samym okresie - poinformowała spółka we wtorkowym raporcie giełdowym.

Dodano, że zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) od stycznia do końca czerwca spadł o 8 proc. do 5 mld 872 mln zł z 6 mld 392 mln zł rok wcześniej. Z kolei zysk netto wyniósł w pierwszym półroczu 2 mld 171 mln zł w stosunku do 3 mld 305 mln zł rok wcześniej, co oznacza zmniejszenie o 34 proc.

Spółka podała także, że nakłady inwestycyjne wzrosły o 114 proc. do 3 mld 953 mln zł z 1 mld 844 mln przed rokiem.

W raporcie wskazano, że w pierwszym półroczu 2023 roku średnia cena energii na Rynku Dnia Następnego wyniosła 594 zł za MWh i była o 11 proc. niższa od średniej ceny (665 zł z MWh) notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dodano, że do spadku cen przyczyniło się niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Polska Grupa Energetyczna poinformowała, że spadek światowych cen paliw, które przekładają się na niższe koszty produkcji energii elektrycznej z gazu ziemnego i węgla kamiennego, wpłynął na spadek cen energii w krajach sąsiednich, co w efekcie spowodowało wyższy import energii do Polski z krajów sąsiadujących.

"W pierwszym półroczu 2023 roku Polska była importerem netto energii elektrycznej, a saldo wymiany handlowej było dodatnie i wyniosło 2,3 TWh (import 6,2 TWh, eksport 3,9 TWh) i było wyższe r/r o 4,1 TWh" - wskazano.

Grupa Kapitałowa PGE Polska Grupa Energetyczna SA (GK PGE, Grupa Kapitałowa PGE, Grupa Kapitałowa, Grupa PGE, Grupa) jest największym zintegrowanym pionowo producentem energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce.