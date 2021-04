Przyjazne środowisku opakowania ważne w e-commerce

Dynamiczny rozwój handlu elektronicznego jest niezaprzeczalny – zgodnie z sondażem DS Smith 58% Polaków twierdzi, że dokonuje więcej zakupów w internecie od czasu lockdownu w marcu 2020 r., a 80% planuje robić zakupy w internecie na tym samym lub większym poziomie po zniesieniu obostrzeń. Z tego względu w ciągu ostatniego roku DS Smith odnotował gwałtowny wzrost popytu na ekologiczne opakowania dla handlu elektronicznego – w Europie wzrost ten wyniósł 35% dla branży odzieżowej, 35% dla branży elektroniki domowej i biurowej oraz 51% dla branży spożywczej.

Ten wzrost ma jednak swoją cenę. Ze zrównoważonych opakowań nadal korzysta ograniczona liczba firm, co przekłada się na nieefektywność łańcucha dostaw. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że źle zaprojektowane opakowania powodują pustą przestrzeń w ciężarówce i mnożą niepotrzebne dostawy, przez co do atmosfery dostaje się więcej dwutlenku węgla. Dzięki dobrze zaprojektowanym opakowaniom maksymalizuje się również wykorzystywanie włókien, co pozwala chronić nasze zasoby naturalne.

Z tego względu rosnącą sprzedaż wysyłkową marki muszą uświadamiać sobie zmianę preferencji konsumentów, aby móc odpowiadać na ich potrzeby. Niemal jedna trzecia polskich klientów przyznaje, że całkowicie zaprzestała kupowania określonych marek, ponieważ ich opakowania nie były przyjazne dla środowiska. Jednocześnie ponad połowa Polaków (55%) twierdzi, że chce używać więcej opakowań z kartonu lub papieru zamiast opakowań z tworzyw sztucznych, a 49% chciałoby produkować mniej odpadów.

– Przy tak dużej zmianie w sposobie robienia zakupów, jest konieczne, aby nasze nowe zwyczaje zakupowe online nie były szkodliwe dla środowiska. Jest oczywiste, że zarówno firmy, jak i konsumenci coraz częściej szukają alternatywnych rozwiązań, które byłyby zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nasz zespół ekspertów codziennie tworzy nowe rozwiązania e-commerce dla produktów odzieżowych, elektronicznych, kosmetycznych, co zapewnia zarówno korzyści środowiskowe, jak i komercyjne dla firm – powiedziała Marta Jędrzejczak, marketing manager w DS Smith Packaging Polska.

Stosowanie opakowań z tektury nadającej się do recyklingu może pomóc markom odzieżowym, sprzedającym elektronikę czy żywność zwiększyć udział w rynku. Dysponując portfolio ponad 700 rozwiązań dla sektora e-commerce, DS Smith ułatwia markom wybór ekologicznych opakowań przy zachowaniu pełnej funkcjonalności opakowania i wytrzymałości. Firma zaprezentowała właśnie trzy nowe gamy opakowań dla e-handlu, przeznaczonych dla branży odzieżowej, elektronicznej oraz napojów alkoholowych.

Oferta przyjaznych dla środowiska opakowań dla handlu elektronicznego została zaprojektowana z myślą o zaspokojeniu konkretnych wymagań sprzedawanych produktów, jednocześnie zwiększając pozytywne doświadczenie konsumentów i wspierając efektywną dostawę. Rozwiązania obejmują m.in. tekturowe wkładki, które zabezpieczają sprzęt elektroniczny podczas dostawy. Zastępują one przy tym styropianową piankę zwykle używaną do zabezpieczania elektroniki. Innym rozwiązaniem jest także opakowanie z inteligentną funkcją zabezpieczającą przed otwarciem podczas dostawy (tamper evident). DS Smith oferuje też zwrotne rozszerzalne koperty kartonowe na odzież, które zastępują zarówno koperty bąbelkowe oraz foliopaki. Wszystko to bez uszczerbku dla zrównoważonego rozwoju.

Stosując swoje zasady projektowania, DS Smith tworzy opakowania z myślą o ich późniejszym recyklingu, które są dostosowane do gospodarki o obiegu zamkniętym oraz pomaga eliminować odpady i zanieczyszczenia. Do 2023 roku firma ma zamiar produkować opakowania w pełni nadające się do recyklingu lub ponownego wykorzystania, a do 2025 roku chce dzięki swoim działaniom przyczynić się do zmniejszenia liczby ciężarówek na drogach o 250,000.