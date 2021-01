Przyjęcie projektu noweli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w I kwartale

Celem nowelizacji jest skuteczniejsze egzekwowanie prawa oraz usprawnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego. Projekt ustawy o zmianie ustawy zmieni przepisy obowiązującego obecnie prawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów.

Przepisy, o które uzupełnione zostanie ustawa, dotyczą nadużywania dominującej pozycji rynkowej oraz zawierania niedozwolonych na wolnym rynku porozumień pomiędzy poszczególnymi podmiotami.

Najważniejszą zmianą ma być przepis stanowiący o tym, że za nadużycia wynikające z naruszenia przez przedsiębiorcę szeregu zdefiniowanych w prawie zakazów odpowiadają również podmioty, które wywierały na naruszającego decydujący wpływ w tej kwestii. Dzięki temu krajowy organ - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - będzie mógł podejmować działania względem wszystkich naruszających prawo spółek, nie zaś tylko jednego z podmiotów.

Odpowiedzialność za karę łączną nałożoną na te podmioty ma być solidarna i oparta na nowych, szczegółowych zasadach obliczania obrotu z uwzględnieniem wyników podmiotów wywierających decydujący wpływ oraz przedsiębiorców, na których wpływ ten był wywierany.

Kara, która będzie mogła zostać nałożona na podmioty, nie będzie mogła przekroczyć 10 proc. sumy całkowitej obrotu w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary dla każdego z nich.

Według nowych przepisów przedsiębiorcą jest również osoba fizyczna, która zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej.

W sytuacji niewypłacalności związku przedsiębiorców, będzie on mógł wezwać poszczególne podmioty wchodzące w jego skład do wniesienia wkładu w celu pokrycia kary. Jeśli nie stanie się to w terminie określonym przez prezesa UOKiK, może on zażądać uiszczenia kary przez każdy z podmiotów, które wchodziły w skład związku.

Projekt proponuje zastąpienie pułapu kwotowego kar pułapem określanym przez procent obrotu (grzywna nie większa niż 3 proc. obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok jej nałożenia). Nowością ma być również możliwość nałożenia na przedsiębiorcę kary w przypadku, gdy nieumyślnie nie wykonuje on decyzji prezesa UOKiK. Niewykonanie decyzji organu wiąże się z możliwością nałożenia na przedsiębiorcę kary okresowej w wysokości nieprzekraczającej 5 proc. średniego dziennego obrotu danego podmiotu w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary za każdy dzień opóźnienia.