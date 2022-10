Biznes i technologie

Przyjmowanie jodku potasu. Czy to ma sens?

Autor: PAP

Data: 24-10-2022, 12:29

Przyjmowanie jodku potasu, zanim dojdzie do skażenia, nie ma sensu. Jeżeli będzie informacja, że takie skażenie nam grozi, to wtedy należy się udać do punktu magazynowania i otrzymamy tam odpowiednią dawkę – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Przyjmowanie jodku potasu. Czy to ma sens? fot. PAP