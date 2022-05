Przymrozki. Chłodna noc w całym kraju

Przymrozki w całym kraju. Noc z wtorku na środę będzie chłodna. Temperatura spadnie do -4 st. C a przygruntowe przymrozki wystąpią praktycznie w całym kraju – zapowiedziała dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk.

Autor: PAP

Data: 17-05-2022, 21:57

Synoptyk IMGW: noc chłodna z przymrozkami w całym kraju/fot. shutterstock

"Tylko na krańcach południowo-zachodnich wieczorem nadal utrzymają się lokalne opady deszczu, które w miarę upływu nocy będą zanikać" - przekazała synoptyk.

Przymrozki w całym kraju! Przy gruncie nawet - 4 st. C

Noc z 17 na 18 maja będzie chłodna. Termometry wskażą od -4 st. C na Suwalszczyźnie, 1 st. C w centrum kraju do 7 st. C na Dolnym Śląsku. W całej Polsce wystąpią przygruntowe przymrozki. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z północy oraz wschodu.