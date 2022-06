Przymusowy powrót do biur? Model Muska bardzo ryzykowny dla firm



27-06-2022

Elon Musk skrytykował zdalny model pracy i nakazał pracownikom pełny powrót do biura (na co najmniej 40 godzin tygodniowo). Jego wypowiedź wywołała liczne kontrowersje.

Lekceważąc oczekiwania pracowników w zakresie elastycznego trybu pracy, firmy ryzykują utratą najlepszych; fot. shutterstock

Elon Musk: Powrót do biur

Elon Musk wysłał do swoich pracowników e-maila, w którym przekazał decyzję o powrocie do biura. Zaznaczył, że osoby, które tego nie zrobią, mogą odejść z firmy. Tesla zdecydowała się na taki krok, mimo że inne firmy technologiczne w Dolinie Krzemowej nie wymagają od pracowników powrotu do biura w pełnym wymiarze godzin.

Odejdą najlepsi

- Choć już przed wybuchem pandemii część firm praktykowała elastyczne formy pracy, to kolejne lockdowny i odgórny przymus tymczasowego przeniesienia procesów na tryb „fully remote” śmiało możemy nazwać tym przysłowiowym kamyczkiem, który uruchomił hybrydową lawinę. Elastyczność modelu pracy i pozostawienie pracownikom wyboru, skąd chcą wykonywać swoje obowiązki, jest obecnie najbardziej przez nich pożądanym podejściem i często staje się kartą przetargową w walce o talenty - mówi Dorota Osiecka, partner w Colliers i dyrektor platformy Colliers Define.

Jak dodaje, firmy lekceważąc oczekiwania pracowników w zakresie elastycznego trybu pracy ryzykują tym, że utracą najlepszych.

