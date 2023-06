Cyfrowa platforma komunikacji Fonet firmy WB Electronics, Fundacja PZU, Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System otrzymały tegoroczne Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia.

Nagrody zostały przyznane w pięciu kategoriach - "Przełomowe Rozwiązanie", "Filantrop Polski", "Skarb Narodowy", "Ambasador Biznesu RP" i "Dobry Zarząd". Laureaci siódmej edycji Nagród Gospodarczych zostali ogłoszeni podczas specjalnego, piątkowego wydania audycji "Winien i Ma" na antenie Trójki Polskiego Radia.

Jak poinformował podczas piątkowej audycji prezes Polskiej Agencji Prasowej Wojciech Surmacz, w kategorii "Przełomowe Rozwiązanie" zwycięzcą została cyfrowa platforma komunikacji Fonet firmy WB Electronics. Mówiąc o systemie, Wojciech Surmacz przypomniał, że jako jedna z pierwszych systemem zainteresowała się armia USA.

"System Fonet umożliwia rozmowę w pojeździe, przekazywanie danych a także uzyskanie informacji o stanie pojazdu oraz o tym, co jest na zewnątrz" - powiedział prezes WB Eletronics Piotr Wojciechowski

W ramach kategorii "Przełomowe Rozwiązanie" drugie miejsce zajął NASK z projektem #Włącz Weryfikację, służącym wspieraniu internautów w weryfikowaniu informacji w mediach społecznościowych. Trzecie miejsce przypadło Polskiemu Funduszowi Rozwoju za Pracownicze Plany Kapitałowe, stanowiące "rewolucję w oszczędzaniu długoterminowym Polaków".

W kategorii Filantrop Polski nagrody przyznawano instytucjom najbardziej zaangażowanym w działalność charytatywną, prospołeczną i ekologiczną. Nagroda przypadła Fundacji PZU. "W przypadku Fundacji PZU mamy do czynienia z czempionem wagi ciężkiej, jeśli idzie o szeroko pojęta filantropię. A od początku agresji na Ukrainę Grupa PZU aktywnie działa na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy" - powiedział Surmacz prezentując laureata.

"To była sytuacja, wymagająca natychmiastowych działań. Nie tylko my, ale także nasz fundator był bardzo zaangażowany w pomoc, podobnie jak i my w ramach naszych możliwości. To była bardzo wszechstronna pomoc, bo dotyczyła i osób dotkniętych wojną na Ukrainie, i Ukraińców przebywających w Polsce, a także pracowników PZU, którzy byli zmuszeni opuścić teren Ukrainy. Ta pomoc trwa do dzisiaj" - powiedziała prezes Fundacji PZU Jolanta Zabarnik-Nowakowska.

Drugie miejsce przypadło Fundacji PGE, której środki umożliwiły realizację wielu działań z zakresu nauki i edukacji, ochrony zdrowia, promocji kultury i polskiej historii, działań pro-środowiskowych, wsparcia uchodźców z Ukrainy i osób w trudnej sytuacji życiowej. Trzecie miejsce zajęła Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej, której celem jest aktywizacja społeczeństwa, przede wszystkim dzieci i młodzieży w różnych sferach życia, ze szczególnym uwzględnieniem sportu i kultury.

Kolejną kategorią, w jakiej była przyznawana nagroda Polskiego Radia, była ta o nazwie "Skarb Narodowy". W jej ramach honorowane są spółki Skarbu Państwa z najlepszymi wynikami finansowymi, które poza swoją działalnością podstawową, kapitałowo angażowały się z sukcesem także w innych obszarach polskiej gospodarki i odnalazły synergię we współpracy z innymi polskimi firmami. W tej kategorii zwycięzcą zostały Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa".

"Tę spółkę należy traktować w kategoriach skarbu, ale i cudu, bo to cud, że taka fabryka funkcjonuje w otoczeniu Big Pharmy" - powiedział Surmacz. Dodał, że spółka inwestuje w rozwój leków onkologicznych.

"Nad lekami onkologicznymi pracujemy od 2019 r., odkąd zostaliśmy dokapitalizowani" - powiedział prezes Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" Jarosław Król. - "Fabryka jest na finiszu, jeśli idzie o instalacje wewnątrz budynku, w tym roku inwestycja zostanie zakończona od strony urządzeń laboratoryjnych i linii produkcyjnych. Liczymy, że w styczniu-marcu uzyskamy pozwolenie na użytkowanie, potem będą testy, a leki z tych linii, mam nadzieję, pojawią się na rynku w 2025 r." - dodał.

W tej kategorii drugie miejsce zajęła Grupa Orlen, czyli największa w Europie Środkowej grupa paliwowo - energetyczna, która pod względem przychodów jest wśród 150 firm na świecie i obsługuje ponad 100 milionów klientów. Trzecie miejsce przypadło Grupie PKP, w skład której wchodzi 9 spółek pozostających w bezpośredniej zależności od PKP.

"Ambasadorem Biznesu RP" - tak się nazywa kolejna kategoria, w ramach której przyznawano Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia - został Bank Gospodarstwa Krajowego, posiadający 4 przedstawicielstwa zagraniczne, które rozbudowują sieć kontaktów z zagranicznymi partnerami oraz promują polską gospodarkę. Ale działania promocyjne BGK mają znaczeni szerszy zasięg, w tym - jak mówił Wojciech Surmacz - bank "promuje Inicjatywę Trójmorza".

"W ramach wsparcia eksporterów w 2025 roku byliśmy w 9 krajach, obecnie jesteśmy w 86 krajach na 6 kontynentach. To pokazuje, jak bardzo ciekawi są polscy przedsiębiorcy rynków, na których warto sprzedawać polskie produkty" - mówiła prezes BGK Beata Muszyńska-Muzyczka. - "Na wsparcie eksporterów w tramach programów rządowych tylko w tym roku z BGK przeznaczamy 3 mld zł" - dodała.

Drugie miejsce przypadło Polskiemu Standardowi Płatności, będącemu operatorem systemu płatności mobilnych Blik, który - o czym przypomniał Surmacz - w tym roku sfinalizował przejęcie spółki słowackiej, uruchomił także spółkę w Rumunii. Trzecie miejsce zajął Advanced Protection Systems, firma tworząca pionierskie radary FIELDctrl i systemy antydronowe SKYctrl, które wykrywają i neutralizują bezzałogowe statki powietrzne.

Ostatnia, piąta kategoria, nosi nazwę "Dobry Zarząd". Zwycięzcą w tej kategorii Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, a wiec spółka, która odpowiada za przemysł gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce i podmorskim gazociągiem Baltic Pipe oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński za najważniejsze projekty dla firmy uznał "rozbudowę terminala w Świnoujściu oraz budowę nowego terminala w innej technologii w gdańsku, co da kolejne miejsce do zasilania polskiej gospodarki w gaz oraz zasilania także innych krajów".

Drugie miejsce zajęło KUKE, czyli jedyny podmiot prowadzący w Polsce ubezpieczenia eksportowe zapewniające bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka, które są gwarantowane przez Skarb Państwa. Spółka odpowiada za 1/3 ubezpieczeń eksportowych i prawie 20 proc. rynku ubezpieczeń należności ogółem. Trzecie miejsce przypadło Bankowi Pekao, będący największym bankiem korporacyjnym w Polsce oraz liderem w finansowaniu bankowości inwestycyjnej, międzynarodowej, handlu i eksportu. Bank zaangażował się we wszystkie działania, które miały na celu odciążenie swoich kredytobiorców.

W skład kapituły weszli prezes zarządu Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Artur Bartoszewicz, prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak oraz - jako przewodniczący kapituły - prezes Polskiej Agencji Prasowej Wojciech Surmacz.

Wręczenie nagród tegorocznym laureatom odbyło się w piątek w Studiu Polskiego Radia im. Władysława Szpilmana.