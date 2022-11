Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) próbuje wdrażać kolejne programy pomocowe dla rolników, ale system nie działa; PiS próbuje zrobić z rolników informatyków, stawiając przed nimi skomplikowane aplikacje - uważają politycy PSL.

PSL krytykuje rząd PiS. / fot. PAP/Tomasz Gzell

"Dzisiaj rolnicy, którzy mają ostatni dzień na złożenie wniosków na wymianę pokryć azbestowych okazuje się, że nie mogą się zalogować do aplikacji, która zaciąga dane innych rolników, wyrzuca z systemu, pojawia się komunikat, że nabór został zakończony. To jest totalny chaos" - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej poseł Stefan Krajewski (PSL).

Dodał, że nabór na pomoc suszową przedłużono do 23 listopada, ale "trzeba złożyć dodatkowe dokumenty i faktury". "Jeśli rolnik nie dostarczy takiej faktury, to jego wniosek nie będzie procedowany" - podkreślił Krajewski.

PSL: PiS od zawsze "nie lubiło rolników"

Poseł stwierdził, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) próbuje wdrażać kolejne programy pomocowe dla rolników, ale "to jest tylko próba, bo system nie działa".

Zdaniem posła PSL Krzysztofa Paszyka, PiS od zawsze "nie lubiło rolników". "Do rolników przyjeżdżali tylko po to, żeby uzyskać głosy na wybory. Ale ta nienawiść jest aż tak głęboka, że dzisiaj z rolników PiS próbuje robić informatyków stawiając tak skomplikowane procedury, pchając rolników w tak skomplikowane aplikacje" - powiedział Paszyk.

Rolnicy składają wnioski do ARiMR

We wtorek kończy się nabór wniosków o pomoc w ramach Krajowego Planu Odbudowy dotyczących wymiany dachów. Jak podała w ubiegłym tygodniu ARiMR wniosków o dotację w tej kwestii złożono ponad 10,3 tys. Największym zainteresowaniem cieszy się pomoc na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach służących do produkcji rolniczej. Do Agencji, do 7 listopada wpłynęły 10343 wnioski na kwotę 132,5 mln zł, dotyczące dofinansowania na wymianę pokryć dachowych z azbestu.

Z kolei resort rolnictwa poinformował, że do 23 listopada został przesunięty termin składania wniosków o pomoc w związku z wystąpieniem w tym roku szkód klęskowych. Pomoc ma dotyczyć rolników, którzy uzyskują przychody z produkcji rolnej.

W tym roku ponad 250 tys. producentów rolnych złożyło wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem aplikacji "Zgłoś szkodę rolniczą". Tak duże zainteresowanie oszacowaniem szkód powstałych w wyniku suszy spowodowało przeciążenie aplikacji oraz problemy z pobraniem kalkulacji lub protokołu oszacowania szkód. Stąd - jak poinformował resort rolnictwa - decyzja o przedłużeniu terminu składania wniosków do 23 listopada.

Wnioski o przyznanie tzw. pomocy klęskowej przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można złożyć do 23 listopada 2022 r. bezpośrednio w placówce Agencji, a także nadać w placówce pocztowej bądź za pośrednictwem platformy ePUAP. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do ARiMR.