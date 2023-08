Dostałem list od komisarza Wojciechowskiego, to akt desperacji; zwrócił się o pomoc, żeby rozmawiać z komisarzami, którzy wywodzą się z Europejskiej Partii Ludowej - poinformował prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w sobotę w Buczynie (Małopolskie).

PSL chce wprowadzenia kaucji na zboże z Ukrainy

W Buczynie w powiecie bocheńskim szef ludowców odwiedził gospodarstwo rolne Artura Tabora i zorganizował konferencję prasową, podczas której krytykował działania unijnego komisarza ds. rolnictwa.

"Nie będzie bezpieczeństwa żywnościowego bez rolników w Polsce, a oni każdego dnia upadają, upadają ich gospodarstwa" - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślając, że trzeba ratować polskie rolnictwo.

Jak poinformował, wczoraj (piątek) otrzymał list od Janusza Wojciechowskiego za pośrednictwem mediów społecznościowych. "To akt desperacji. Komisarz Wojciechowski jest bezradny, zwrócił się o pomoc do szefa jedynej partii, która zna się na polskim rolnictwie (…), żeby rozmawiać z komisarzami, którzy wywodzą się z Europejskiej Partii Ludowej" - mówił prezes PSL.

"Panie komisarzu, my będziemy ze wszystkimi rozmawiać - i z tymi z Europejskiej Partii Ludowej i z innych, bo nasi europosłowie, inaczej niż europosłowie PiS-u, z którego się pan wywodzi, głosowali przeciwko przedłużeniu wolnego handlu z Ukrainą" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Przedstawił też komisarzowi Wojciechowskiemu cztery postulaty do realizacji.

Po pierwsze, PSL domaga się, aby komisarz przekonał polski rząd do wprowadzenia kaucyjnego systemu bezpieczeństwa, który w zamyśle PSL ma chronić polskie rolnictwo. Chodzi o to, żeby np. na jedną tonę zboża nałożyć 1 tys. kaucji - przy takim rozwiązaniu zboże - mówił szef ludowców - nie zostałoby w Polsce. "Zboże techniczne wjeżdżało do Polski, to zniszczyło rynek" - wskazał szef PSL.

Drugi postulat to skup interwencyjny zboża w Europie i przekazanie zboża do krajów potrzebujących. "Żeby UE stała się miejscem interwencji na rynkach wspólnotowych. Kupić to zboże, które jest nadwyżką i wytransferować do krajów, gdzie potrzeba, żeby z nich było migracji" - wyjaśnił Kosiniak-Kamysz.

Po trzecie, ludowcy domagają się "odejścia od ograniczania produkcji rolnej w Europie". "Ma się ona zwiększyć, bo to części naszego bezpieczeństwa narodowego żywnościowego" - uzasadnił prezes PSL.

Czwarty postulat ludowców to zwiększenie grupy produktów objętych zakazem sprowadzania do Polski. "Pisze pan w liście do mnie, żeby lobbować za przedłużeniem zakazu sprowadzania pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepy do Polski. My nie tylko mówimy o przedłużeniu, ale o zwiększeniu grupy tych produktów o owoce miękkie, jaja, drób, miód" - wyliczał Kosiniak-Kamysz.

Powołując się na słowa Artura Tabora, którego gospodarstwo odwiedził, podkreślił, że w Ukrainie nie ma indywidualnego rolnictwa, a są wielkie korporacje często o wpływach rosyjskich.

"To (pomoc-PAP) nie idzie dla ukraińskich rolników, tylko dla oligarchów rezydujących najczęściej na Cyprze" - powiedział szef ludowców.

Mówił o trudnej sytuacji rolnictwa na przykładzie Artura Tabora. Skończył on dwa kierunki na Uniwersytecie Rolniczym, powrócił na wieś, by rozwiać gospodarstwo otrzymane od rodziców, a teraz stoi przed widmem upadku.

Zdaniem Artura Tabora "sytuacja w rolnictwie jest dramatyczna".

"Ostatnie dwa lata w życiu to dramat. Niestety państwo niszczy polskie rolnictwo od podstaw" - powiedział na konferencji prasowej. Mówił o dużych kosztach ponoszonych przez rolników i niskich cenach, za które muszą sprzedawać swoje produkty.

Rolnik korzystając z unijnej dotacji zamontował w fotowoltaikę. Miesiąc temu - jak opisywał - dostał roczne rozliczenie, fakturę na ponad 10 tys. zł. "Nie wiem za co" - powiedział skarżąc się, że kiedy chciał wyjaśnić sprawę był odsyłany z infolinii na infolinię.

Wicestarosta bocheński Ryszard Drożdżak ocenił, że potrzebne jest specjalne prawo dla rolników mieszkających na wsi. Z jego informacji wynika, że obecnie rolnicy spotykają się z niechęcią niektórych osób z miasta, osiedlających się na wsi - przeszkadza im np. to, że rolnik czasami pracuje w niedzielę.

Zdaniem wicestarosty konieczna jest również reforma finansowa samorządów, ponieważ - jak mówił - Polski Ład spowodował zmniejszenie finansów samorządów. "Część samorządów będzie miało trudności ze stworzeniem budżetu na następny rok" - ocenił.