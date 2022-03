PSL krytykuje holding rolno-spożywczy: "To gabinetowy pomysł"

Powołanie holdingu rolno-spożywczego to kolejny projekt polityczny, o którym za chwilę pewnie będziemy mówić w czasie przeszłym - oceniają politycy PSL.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 30-03-2022, 13:52

Stefan Krajewski z PSL ocenia, że holding spożywczy to kolejny projekt polityczny, o którym za chwilę pewnie będziemy mówić w czasie przeszłym. fot. PTWP

Narodowy holding spożywczy coraz bliżej

We wtorek Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) podpisały umowę przekazania nadzoru właścicielskiego nad siedmioma spółkami z branży rolno-spożywczej. Pozwoli to MAP sfinalizować proces tworzenia holdingu rolno-spożywczego pod nazwą Krajowa Grupa Spożywcza (KGS).

Odtrąbiono kolejny "sukces" dotyczący tym razem Krajowej Grupy Spożywczej - oświadczył w środę w Sejmie Stefan Krajewski (PSL). "Pewnie mógłby być to sukces, gdyby przez lata budowano faktycznie holding spożywczy, grupę spożywczą - nieważne, jak to się ma nazywać - ale gdyby zadbano o to, żeby kluczowe spółki w skład tej grupy weszły" - dodał na konferencji prasowej.

Poseł ocenił, że KGS to "kolejny projekt polityczny, o którym za chwilę pewnie będziemy mówić w czasie przeszłym".

PSL krytykuje holding spożywczy

"Rolnicy potrzebują realnego wsparcia, potrzebują zmian. Mówimy o drożyźnie która postępuje, mówimy o braku wsparcia dla rolników, czy chociażby dopłat do nawozów" - podkreślił Krajewski.

Natomiast rzecznik PSL Miłosz Motyka oświadczył, że rolnicy po raz kolejny słyszą ze strony PiS obietnice, a "fakty są nieubłagane". "Ostatnie siedem lat to 124 tys. zlikwidowanych gospodarstw, to 124 tys. dramatów" - powiedział.

PSL krytykuje politykę rolną PiS

Według niego partia rządząca nie ma żadnej recepty na problemy rolników. Podkreślił też, że PSL swoje rozwiązania przedstawiło w postaci projektów ustaw, takich jak chociażby dopłaty do nawozów.

"My dzisiaj chcemy rozmawiać o sytuacji w sektorze rolno-spożywczym z rolnikami, a PiS zostaje w swoich gabinetach" - zaznaczył Motyka.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował we wtorek, że KGS powstanie w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową (KSC), a w ciągu siedmiu dni projekt uchwały w sprawie KGS trafi pod obrady Rady Ministrów.