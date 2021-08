PSL krytykuje ministra rolnictwa

PSL wezwało w czwartek premiera, aby zajął się działaniami ministra rolnictwa Grzegorza Pudy w podległym mu resorcie. Zdaniem polityków PSL Krzysztofa Paszyka i Miłosza Motyki Puda, zamiast pomagać rolnikom, "zajmuje się budowaniem sobie w resorcie Bizancjum".

Data: 19-08-2021, 13:58

Podczas konferencji prasowej w Sejmie politycy Stronnictwa nawiązali do informacji czwartkowej Gazety Wyborczej, według której Puda chce zwolnić z resortu wieloletniego pracownika, ponieważ nie zapewnił on mu obsługi VIP na lotnisku. Chodzi o sytuację z początku sierpnia, kiedy mister z tego powodu miał nie zdążyć na samolot i wracać z Rzeszowa do Warszawy limuzyną. "Ofiarą całej sytuacji stał się Adrian Maliszewski, 42-letni urzędnik, pełniący w resorcie obowiązki inspektora ds. obsługi wyjazdów służbowych. W ministerstwie pracuje od 20 lat" - podkreśliła czwartkowa GW.

Politycy PSL oświadczyli na konferencji, że próba zwolnienia urzędnika resortu za "niespełnienie zachcianek ministra" to skandal. Jak mówili, minister - zamiast pomagać rolnikom - zajmuje się budowaniem sobie w resorcie Bizancjum.

"Sytuacja, kiedy Puda domaga się zwolnienia urzędnika za to, że minister nie mógł skorzystać z wejścia VIP na lotnisku, jest skandaliczna" - podkreślił poseł Krzysztof Paszyk (Koalicja Polska PSL-UED-Konserwatyści).

Rzecznik PSL Miłosz Motyka oświadczył z kolei, że ludowcy żądają "zdecydowanej reakcji związków zawodowych i premiera" w tej sprawie. "Likwidowane są gospodarstwa, a minister zajął się budowaniem folwarku" - podkreślił Motyka.

Zdaniem ludowców Puda jest fatalnym ministrem rolnictwa, który nie potrafi zająć się tym, do czego jest powołany. "Szaleje ASF, agendy podległe ministrowi przerzucają się odpowiedzialnością, a minister nie umie nad tym zapanować" - przekonywali posłowie podczas spotkania z dziennikarzami.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział kilka dni temu, że jego klub złoży w Sejmie wniosek o odwołanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ponieważ Puda jest nieudolny. Według prezesa Stronnictwa jest to "polityczna odpowiedź na protesty rolników". Zdaniem ludowców minister przez ostatnie 10 miesięcy nic nie zrobił dla polskiego rolnictwa i dla wsi; nie widać też - ich zdaniem - żadnych efektów prac, o których minister mówi.