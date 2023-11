- Musimy zerwać z błędną strategią poprzednich rządzących, którzy na kryzysy w rolnictwie i gospodarce żywnościowej reagowali rekompensatami i interwencjami. Trzeba zaproponować rolnictwu długofalowe i strategiczne działania - mówi w wywiadzie dla portalspozywczy.pl, Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, poseł z ramienia PSL, którego nazwisko znajduje się wśród typowanych kandydatów na urząd ministra.

Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, poseł z ramienia PSL

PSL posiada naturalne ambicje, oczekiwania oraz predyspozycje do objęcia ministerstwa rolnictwa - zapewnia Mirosław Maliszewski. Dostrzega także możliwość współpracy w resorcie z Michałem Kołodziejczakiem.

Czy Mirosław Maliszewski będzie nowym ministrem rolnictwa? - Jestem gotowy do pracy w Sejmie, czy też w ministerstwie rolnictwa na różnych stanowiskach - oddaję się do dyspozycji - mówi nam w rozmowie.

Poseł wskazał główne zadania dla nowego ministra - długookresowe, ale także co powinien zrobić "od ręki", czyli zaraz po objęciu stanowiska.

PSL chce objąć ministerstwo rolnictwa. Możliwa współpraca z Michałem Kołodziejczakiem

Czy PSL szykuje się do objęcie ministerstwa rolnictwa?

PSL posiada naturalne ambicje, oczekiwania oraz predyspozycje do objęcia ministerstwa rolnictwa. Wynika to z historii naszej partii, doświadczenia i piastowania stanowiska ministra przed wielu naszych członków. Raczej nie będzie to jednak warunkiem umowy koalicyjnej, ale zostanie uzgodnione w toku jej przygotowań.

Czy możliwa jest współpraca PSL z Michałem Kołodziejczakiem, który wydaje się mieć spore aspiracje w kwestii polityki rolnej?

Czujemy możliwość współpracy z Michałem Kołodziejczakiem, który podczas kampanii wyborczej dołączył do Koalicji Obywatelskiej. Nie potrafię wskazać w jakim charakterze moglibyśmy współpracować w ministerstwie, ale warto wziąć pod uwagę jego wiedzę, spojrzenie na rolnictwo i pomysł na zmiany w tym sektorze.

Kto zostanie nowym ministrem rolnictwa?

Czy będzie Pan nowym ministrem rolnictwa?

Spodziewałem się tego pytania, ale nie potrafię odpowiedzieć na nie jednoznacznie. Na pewno chciałbym mieć wpływ na kształt polityki rolnej w Polsce. Kandydowałem w wyborach i po raz kolejny zostałem wybrany na posła jako sadownik i przedstawiciel tego środowiska, więc pracę na rzecz rolnictwa jestem winny moim wyborcom. Jestem gotowy do pracy w Sejmie, czy też w ministerstwie rolnictwa na różnych stanowiskach - oddaję się do dyspozycji.

Wyzwanie dla polskiej wsi - pilne sprawy dla nowego ministra

Jakie są – Pana zdaniem - główne zadania dla nowego ministra rolnictwa?

Jednym z najważniejszych długofalowych działań nowego ministra są sprawy dotyczące dopływu produktów rolnych z Ukrainy na rynki unijne, w tym także do Polski oraz czuwanie nad kształtem przyszłej umowy akcesyjnej Ukrainy w kontekście tego eksportu.

Kolejnym zadaniem na pewno jest wzmocnienie pozycji rolnika wobec sieci handlowych i przetwórców. Podmioty te w ostatnich latach rosły w siłę i umacniały się na rynku kosztem producentów rolnych. Potrzebne są regulacje, dzięki którym rolnik stanie się partnerem w negocjacjach i rozmowach z sieciami i przetwórcami.

Nowy minister musi także zająć się kwestią rynków eksportowych dla polskiej żywności. Chodzi o takie regulacje, które wzmocnią pozycję polskich producentów i eksporterów na rynkach międzynarodowych oraz stworzenie im podobnych warunków, na jakich działają ich konkurenci z innych krajów. W tym celu trzeba przeanalizować każdy z rynków osobno i po trafnej diagnozie podjąć strategiczne działania.

Musimy zerwać z błędną strategią poprzednich rządzących, którzy na kryzysy w rolnictwie i gospodarce żywnościowej reagowali rekompensatami i interwencjami. Trzeba zaproponować rolnictwu długofalowe i strategiczne działania.

A krótkookresowe działania. Jakie są najpilniejsze wyzwania, które "od ręki" powinien rozwiązać nowy minister?

Nowy minister na pewno musi pojechać do Brukseli, by mieć wpływ na decyzje, które są tam podejmowane w kwestii rolnictwa oraz importu z Ukrainy.

Trzeba także podjąć szybkie i doraźne działania w celu odblokowania ważnych rynków eksportowych, przez które mocno tracą producenci rolno-spożywczy. Mowa tu np. o eksporcie mięsa w kontekście ASF na ważne rynki azjatyckie czy jabłek do Egiptu, który został wstrzymany przez ustanowienie nowego podatku. Takie kwestie muszą być rozwiązywane natychmiast na szczeblu międzynarodowym poprzez spotkania z ministrami rolnictwa z tych krajów.

Takie szybkie decyzje warto także podjąć w kwestii niewykorzystanego potencjału systemu ubezpieczeń od klęsk żywiołowych dla rolników, braku siły roboczej do pracy w rolnictwie, wysokich cen energii czy nawozów.

Dziękuje za rozmowę.