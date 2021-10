PSL o Pudzie: szkodnik polskiej wsi traci stołek

Skutecznym wnioskiem o odwołanie Grzegorza Pudy, doprowadziliśmy do tego, że dzisiaj możemy powiedzieć, że "szkodnik polskiej wsi traci stołek" - ocenili we wtorek politycy PSL.

Autor: PAP

Data: 26-10-2021, 14:31

Grzegorz Puda straci stołek?; fot. PAP/Andrzej Grygiel

We wtorek o godz. 17 prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie rządu. Rekonstrukcja była zapowiadana od czasu opuszczenia koalicji rządzącej przez Porozumienia Jarosława Gowina.

Henryk Kowalczyk zastąpi Grzegorza Pudę

Według portalu wPolityce.pl spodziewane zmiany w rządzie mają objąć m.in. ministerstwa: klimatu i środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi. Pierwszym z tych resortów - zamiast Michała Kurtyki - miałaby pokierować b. wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa, a drugim - obecny szef sejmowej Komisji Finansów Publicznych Henryk Kowalczyk, zastępując Grzegorza Pudę.

Poseł Stefan Krajewski dziękował na wtorkowej konferencji prasowej przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi politykom PiS "za to, że w końcu dotarła do nich informacja, że minister Grzegorz Puda jest szkodnikiem polskiego rolnictwa i polskiej wsi". "W końcu to zrozumiano i podjęto odpowiednie decyzje na Nowogrodzkiej (siedziba PiS w Warszawie - PAP)" - powiedział poseł PSL.

Pożegnanie ministra rolnictwa

"Czas pożegnać najgorszego ministra w historii. I oby tak się stało, bo na pewno nie będziemy się cieszyć jako przedstawiciele PSL, ale też ludzie związani z rolnictwem, wsią, że kolejny minister rolnictwa będzie gorszy, bo to będzie całkowita tragedia dla polskiej wsi, polskich rolników, to będzie ich koniec" - dodał poseł ludowców.

Rzecznik PSL Miłosz Motyka podkreślił, że Grzegorz Puda był ministrem rolnictwa przez rok. "Był to rok bezradności ministra, beznadziei PiS-u w zakresie polityki rolnej i tragedii na polskiej wsi" - ocenił rzecznik PSL.

Według niego, minister Puda głos w Sejmie zabrał tylko raz, w debacie nad wnioskiem PSL o jego odwołanie. "To pokazuje, gdzie miał sprawy polskiej wsi, jak o nie dbał i jak kompletnie się nimi nie interesował" - zaznaczył Motyka.

"Prawo i Sprawiedliwość przyzwyczaiło nas do tego, że jest źle. Ale za każdym razem, gdy wydaje nam się, że nie może być gorzej, PiS udowadnia, że w tym zakresie jednak się da. Po fatalnym ministrze rolnictwa, jakim był Krzysztof Jurgiel, który był leniem, przyszedł minister gaduła - Jan Krzysztof Ardanowski, a po nim przyszedł minister Grzegorz Puda, który już nie robił kompletnie nic" - powiedział rzecznik PSL.

Wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy

Politycy Stronnictwa zaprezentowali też na konferencji prezent dla ministra Pudy; podarowali mu taczkę z przyklejoną do niej kartką z napisem "VIP". "Dzisiaj ta taczka stała się symbolem pana ministra Pudy i tą taczką chcemy pana ministra Pudę pożegnać" - podkreślił Motyka.

Według niego, "jest to jedyny VIP - owski pojazd, na jaki minister Puda zasłużył". "A PiS, tym co dzisiaj robi, odwołując pana ministra Pudę, zgadza się z naszą diagnozą, z diagnozą rolników, i z diagnozą Polskiego Stronnictwa Ludowego" - powiedział rzecznik PSL.

W jego ocenie, "rolnicy swoim uporem, sprzeciwem wobec fatalnych praktyk ministra Pudy i Polskie Stronnictwo Ludowe skutecznym wnioskiem o jego odwołanie doprowadziło do tego, że dzisiaj możemy powiedzieć, że szkodnik polskiej wsi Grzegorz Puda traci stołek".

W połowie września Sejm odrzucił złożony w sierpniu przez PSL wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy. We wniosku ludowcy podkreślili, że odkąd Puda został ministrem w październiku ubiegłego roku MRiRW "nie przygotowuje projektów legislacyjnych, nie prowadzi dialogu z rolnikami, z organizacjami rolniczymi. "10 miesięcy nicnierobienia to kpina z polskich rolników" - napisali politycy w uzasadnieniu.